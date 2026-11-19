Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı 'Kamuoyuna Duyuru' başlıklı açıklamaya göre belirtiler, Eczacıbaşı Peron İstanbul ile oynanan deplasman karşılaşmasından önce ortaya çıktı. Hem sporcularda hem de teknik ekip üyelerinde gıda zehirlenmesi şüphesi yaratan şikâyetler görüldü.

Maçın ardından sporcuların ve teknik ekibin tedavisine başlandı. Aralarından bazı isimler hastanede tedavi altına alındı. Kulüp, sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirtti, geçmiş olsun dileklerini iletti ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.