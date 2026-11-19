Aras Kargo'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: Fenerbahçe Maçı İçin Federasyona Erteleme Başvurusu Yapıldı
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Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo'da sporcular ve teknik ekip üyeleri gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Bazı voleybolcular hastanede tedavi görürken kulüp, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Medicana maçının ertelenmesi için Türkiye Voleybol Federasyonu'na resmî başvuruda bulundu. Rahatsızlıklar Eczacıbaşı Peron İstanbul deplasmanı öncesinde başlamıştı.
Aras Kargo Spor Kulübü duyurdu: Bazı sporcular hastanede tedavi altına alındı.
Şikâyetler maç sırasında şiddetlendi ama takım müsabakayı bitirdi.
Aras Kargo, Eczacıbaşı deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü.
Cumartesi İzmir'de oynanacak Fenerbahçe Medicana maçının kaderini federasyon belirleyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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