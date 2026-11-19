Hayat Bilgisi'nin Efsane Müdürüydü: Usta Oyuncu Misafirhaneye Yerleşti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi'nin unutulmaz okul müdürü Amil Bey'e hayat veren Tarık Papuççuoğlu, misafirhaneye yerleşti. Bir zamanlar katı da yatı da olan usta oyuncu, bugün kendisine ait tek bir mülk kalmadığını söyledi. Peki Tarık Papuççuoğlu servetini ne yaptı?
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, misafirhaneye neden yerleştiğini anlattı.
“Miras çok kötü bir şey” diyerek mülklerini çocuklarına dağıttı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın