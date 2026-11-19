Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, verdiği kararla gündeme geldi. Tiyatrodan sinemaya, diziden reklam filmlerine uzanan uzun bir kariyerin sahibi olan usta isim, son dönemde Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.

Papuççuoğlu, Bodrum'da sigortalı olarak çalıştığı şirketin misafirhanesinde yaşadığını söyledi: 'Bodrum’da sigortalı çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Bodrum’daki yaşamım tamamen kendi tercihim. Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim. Hakkımda çocuklarımın beni huzurevine bıraktığı gibi spekülasyonlar yapıldı ama bunların gerçekle ilgisi yok.'

Papuççuoğlu daha önce de “İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler” sözleriyle kararının arkasındaki düşünceyi paylaşmıştı. Hayatını daha pratik ve konforlu hale getirmek isteyen sanatçı, çocuklarının yanına taşınmak yerine kendi düzenini kurmayı seçti.