Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Papuççuoğlu'nun Son Hali!
2003'ten 2006'ya kadar devam eden ve dönemin efsanesi olan Hayat Bilgisi'ni mutlaka hatırlarsınız.
Amil Bey’i canlandıran usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, aslında Hayat Bilgisi’yle hayatımıza giren bir isim değildi; tiyatro kökenli kariyeriyle yıllardır sahnelerde olan, televizyonda ise daha çok “yan rollerin gizli yıldızı” olarak tanınan bir oyuncuydu.
Tarık Papuççuoğlu geçtiğimiz saatlerde minik torunuyla Efes'in Sırrı galasında görüntülendi. İşte Papuççuoğlu'nun son hali!
