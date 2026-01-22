onedio
Bali Sahillerinde Çırpınarak Dans Eden Melis Sezen Dillere Fena Düştü

Bali Sahillerinde Çırpınarak Dans Eden Melis Sezen Dillere Fena Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.01.2026 - 09:50

Bitmeyen hayat enerjisi ve enteresan açıklamalarıyla sık sık gündem olan Melis Sezen, bu sefer Bali sahillerindeki dans performansıyla dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza Sadakatsiz dizisindeki "Derin" karakteriyle hızlı bir giriş yapan Melis Sezen, son zamanların en popüler kadın oyuncularından biri.

En son Deha dizisinde, İmren rolünde izlediğimiz Melis Sezen, sosyal medya paylaşımları ve bitmeyen enerjisiyle sık sık gündem oluyor. 

Kendisini parlatan o hareketi de hepiniz hatırlarsınız herhalde; yine büyük bir enerji boşalması üzerine yaşanan magazin tarihine de geçen anlardı zira...

47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde 'Parlayan Yıldızlar'la ilk ödülünü alan Melis Sezen, ödülünü eline aldığı gibi kurduğu 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' sözleriyle günlerce manşetlerde kalmıştı.

O günden bu yana iddialı olduğu kadar tuhaf bulunan kombinleri, enteresan açıklamaları ve deli dolu halleriyle oturan güzel oyuncu bir de danslarıyla öne çıktı.

Hiç olmadık yerlerde, aniden gelen doğaçlama aşkıyla dans performansları sergileyen ve her seferinde de dillere düşen Melis Sezen'in dans şovları artık bir klasik haline geldi. 

Bulduğu her fırsatta kendini kafasındaki müziğin ritmine bırakan Melis Sezen, bu sefer de Bali sahillerindeki performansıyla dikkat çekti.

Bir kuş gibi çırpınan Melis Sezen'in hayat enerjisi her zamanki gibi şaşkınlık yaratırken ünlü oyuncunun halleri Britney Spears'e benzetildi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

