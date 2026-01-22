Bali Sahillerinde Çırpınarak Dans Eden Melis Sezen Dillere Fena Düştü

En son Deha dizisinde, İmren rolünde izlediğimiz Melis Sezen, sosyal medya paylaşımları ve bitmeyen enerjisiyle sık sık gündem oluyor.

Kendisini parlatan o hareketi de hepiniz hatırlarsınız herhalde; yine büyük bir enerji boşalması üzerine yaşanan magazin tarihine de geçen anlardı zira...

47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde 'Parlayan Yıldızlar'la ilk ödülünü alan Melis Sezen, ödülünü eline aldığı gibi kurduğu 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' sözleriyle günlerce manşetlerde kalmıştı.