Derin Talu, Makyajlı ve Makyajsız Halini Karşılaştırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
21.01.2026 - 23:31

Defne Samyeli'nin küçük kızı, adı ünlülere yönelik düzenlenen operasyona karışan Derin Talu, TikTok hesabından makyajlı ve makyajsız karşılaştırdığı bir video paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son iki yıl içerisinde Defne Samyeli'den çok kızlarını konuşur olduk.

Uzunca bir süre gözlerden uzak büyüyen kızları Derin ve Deren Talu, geçtiğimiz senelerde TikTok'a epey hızlı bir giriş yaptı. 

Büyük kızı Deren Talu'nun annesinin ilk mesleği modellikten ilerlediğini hepimiz duymuş ve görmüştük fakat sosyal medyanın Derin'le tanışması olaylı oldu.

Derin Talu, birkaç ay önce hayatımıza "Matcha"sıyla girdi ve takipçilerinin her sorusunu cevaplayan aktif bir TikToker olduğu için de epey ilgi çekti.

Kedine has Türkçesi, diksiyonu, sevgilisi olmak isteyenlerden CV istemesi, annesiyle paylaştığı 'tarifler', toplu taşımadan tutun erkeklerle ilgili fikirlerine kadar birçok şey anlatan Derin Talu başlarda tartışılan bir isim olsa da zaman içerisinde çok sevildi. 

Samimiyetiyle öne çıkan Derin Talu'yu en son ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınması ve testinin pozitif çıkmasıyla konuşmuştuk. Derin Talu, sonuçların doğru olmadığını iddia etmişti.

Talu, yine ve yeniden TikTok'ta paylaştığı videoyla X'in radarına girdi. Makyajlı ve makyajsız halini karşılaştırdı.

