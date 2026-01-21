Derin Talu, Makyajlı ve Makyajsız Halini Karşılaştırdı!
Defne Samyeli'nin küçük kızı, adı ünlülere yönelik düzenlenen operasyona karışan Derin Talu, TikTok hesabından makyajlı ve makyajsız karşılaştırdığı bir video paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son iki yıl içerisinde Defne Samyeli'den çok kızlarını konuşur olduk.
Derin Talu, birkaç ay önce hayatımıza "Matcha"sıyla girdi ve takipçilerinin her sorusunu cevaplayan aktif bir TikToker olduğu için de epey ilgi çekti.
Talu, yine ve yeniden TikTok'ta paylaştığı videoyla X'in radarına girdi. Makyajlı ve makyajsız halini karşılaştırdı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
