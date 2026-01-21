onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın Sevgilisi Kervan Eminoğlu Gözaltına Alındı

Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın Sevgilisi Kervan Eminoğlu Gözaltına Alındı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.01.2026 - 20:53

Aylardır manşetlerden düşmeyen Güllü'nün cinayetinde kilit bir gelişme yaşandı. Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in sevgilisi Kervan Eminoğlu gözaltına alındı. 

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aylardır manşetlerden düşmeyen Güllü'nün cinayetinde kilit bir gelişme yaşandı.

Aylardır manşetlerden düşmeyen Güllü'nün cinayetinde kilit bir gelişme yaşandı.

Arabesk müziğin kıymetli isimlerinden Güllü, 26 Eylül'de Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. İlk başta kaza olarak nitelendirilen olay, birkaç gün içerisinde ifade tutarsızlığı ve delil yetersizliğinden cinayet büroya taşınmıştı. 

O gece Güllü'yle beraber evde olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşının itirafçı olmasıyla beraber 'annesini kasten öldürme suçlamasıyla' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Tuğyan hakkında her geçen gün tüyler ürperten detaylar ortaya çıkarken, geçtiğimiz dakikalarda cinayette önemli bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirmek iddiasıyla gözaltına alındı.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirmek iddiasıyla gözaltına alındı.

Başından bu yana Tuğyan Ülkem Gülter ve sevgilisi Kervan'ın arasındaki ilişkinin boyutu çözülmeye çalışılıyordu. 

Güllü'nün bu ilişkiye karşı olduğu ve onaylamadığı iddia edilirken, Tuğyan'ın cinayet gecesi Kervan'la yaptığı görüntülü konuşmada annesinin düştüğü camı göstermesi büyük şüphe çekmişti. 

Ayrıca Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, ablası Tuğyan'ın sevgilisi için annesini öldürebileceğini söylemişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın