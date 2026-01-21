Hayatını Kaybeden Usta Haldun Dormen'e Ünlü İsimlerden Son Veda
Usta sanatçı Haldun Dormen'den ne yazık ki acı haber geldi. 97 yaşındaki efsane birkaç gün önce enfeksiyon sebebiyle yatırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sanat dünyası ve sosyal medya yasa boğulurken, ünlü isimler Dormen'e son vedasını etti.
Buyurun, detayları inceleyelim.
Türk tiyatrosunun efsane ismi, usta sanatçı Haldun Dormen'den acı haber ne yazık ki geldi.
Tolga Çevik
Fazıl Say
Yekta Kopan
Zafer Algöz
Gülşin Onay
Deniz Seki
Uğur Dündar
Orhan Aydın
Cem Ceminay
Cem Davran
Yunus Günçe
