Hayatını Kaybeden Usta Haldun Dormen'e Ünlü İsimlerden Son Veda

Hayatını Kaybeden Usta Haldun Dormen'e Ünlü İsimlerden Son Veda

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.01.2026 - 19:51

Usta sanatçı Haldun Dormen'den ne yazık ki acı haber geldi. 97 yaşındaki efsane birkaç gün önce enfeksiyon sebebiyle yatırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Sanat dünyası ve sosyal medya yasa boğulurken, ünlü isimler Dormen'e son vedasını etti.

Buyurun, detayları inceleyelim.

Türk tiyatrosunun efsane ismi, usta sanatçı Haldun Dormen'den acı haber ne yazık ki geldi.

Türk tiyatrosunun efsane ismi, usta sanatçı Haldun Dormen'den acı haber ne yazık ki geldi.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, 97 yaşındaki efsanenin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık üç hafta önce hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'in yoğun bakıma kaldırıldığını ve entübe edildiğini 12 Ocak'ta öğrenmiştik.

Dormen'in gelini Ayşe Arman, dün paylaştığı gönderide Haldun Dormen'in durumunun çok parlak olmadığını belirtmiş, 'Onun için hayırlısı neyse o olsun' ifadelerini kullanmıştı. 

Enfeksiyonla apar topar hastaneye kaldırılan ve vücudu kaldırmadığından entübe edilen Haldun Dormen, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki bugün, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haber, ünlülerin ustaya son vedasını da beraberinde getirdi...

Tolga Çevik

Tolga Çevik
twitter.com

Fazıl Say

Fazıl Say

Yekta Kopan

Yekta Kopan
twitter.com

Zafer Algöz

Zafer Algöz
twitter.com
Gülşin Onay

Gülşin Onay
twitter.com

Deniz Seki

Deniz Seki

Uğur Dündar

Uğur Dündar

Orhan Aydın

Orhan Aydın
twitter.com

Cem Ceminay

Cem Ceminay
twitter.com
Cem Davran

Cem Davran

Yunus Günçe

Yunus Günçe

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
