Haldun Dormen Kimdir? Haldun Dormen Nereli ve Kaç Yaşında? Haldun Dormen'in Rol Aldığı Yapımlar
Usta sanatçı Haldun Dormen, entübe edildi. Haberi oğlu Ömer Dormen duyururken Haldun Dormen'le ilgili her detay merak konusu oldu.
Peki, Haldun Dormen kimdir? Haldun Dormen nereli ve kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? Neden entübe edildi? İşte tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haldun Dormen Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haldun Dormen'in Eğitim Hayatı ve Kariyeri
Haldun Dormen'in Özel Hayatı
Haldun Dormen'in Rol Aldığı Tüm Yapımlar
Haldun Dormen'in Yönettiği Tiyatro Oyunları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haldun Dormen Neden Entübe Edildi? Sağlık Durumu Nasıl?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın