Haldun Dormen Kimdir? Haldun Dormen Nereli ve Kaç Yaşında? Haldun Dormen'in Rol Aldığı Yapımlar

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.01.2026 - 14:42

Usta sanatçı Haldun Dormen, entübe edildi. Haberi oğlu Ömer Dormen duyururken Haldun Dormen'le ilgili her detay merak konusu oldu.

Peki, Haldun Dormen kimdir? Haldun Dormen nereli ve kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? Neden entübe edildi? İşte tüm detaylar...

Haldun Dormen Kimdir?

Usta sanatçı Haldun Dormen 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu, 2026 itibariyle 98 yaşındadır. Annesinin adı Rüştü, babasının adı Sait Ömer'dir. Babası iş insanı, annesi ise paşa kızıdır. İlk soyisimleri Önder olan aile, Haldun Dormen'in babasının isteği üzerine daha sonra Dormen soyismini almıştır.

Bir yaşına basmadan ailesiyle beraber İstanbul, Şişli'ye yerleştiği bilinen Haldun Dormen, 20 yaşına kadar Atatürk Evi'nin karşısındaki Ömer Bey Apartmanı'nda yaşadı. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlandı. Sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi’nde ortaokul öğrencisi iken Demirbank adlı oyununda 'yirmibeş kuruş' rolüyle çıktı. Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı.

Haldun Dormen'in Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi’nde aldı.Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var başlıklı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı. O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı Sokak'ta genç amatörlerle birlikte 60 kişilik bir cep tiyatrosu kurdu.

Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ders verdi. Hacettepe Üniversitesi tarafından fahrî doktora ile ödüllendirildi. Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlendi. Sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir. Hâlen İzmir'deki Sahne Tozu Tiyatrosu'nun sanat danışmanlığını yürütmekte olan Dormen onun adına yapılan salonda çeşitli oyunlar sahneye koymuştur (Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi -İzmir) Aynı kuruluşun kurduğu Sahne Tozu Tiyatrosu Nişantaşı Akademisi'nde müzikal dersi vermektedir.

Haldun Dormen'in Özel Hayatı

Haldun Dormen, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden biri olmuştur. Dormen, bugüne kadar bir kez evlenmiştir. 1959 yılında dönemin önemli iletişim ve halkla ilişkiler uzmanlarından Betül Mardin ile evlenmiş, bu evlilik 1967 yılında sona ermiştir. 

Çiftin evliliğinden Ömer Dormen adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Oğlu Ömer Dormen, gazeteci ve yazar kimliğiyle tanınan Ayşe Arman ile evlenmiştir. Böylece Ayşe Arman, Haldun Dormen’in gelini olmuştur. Haldun Dormen’in bilinen başka bir evliliği veya çocuğu bulunmamaktadır.

Haldun Dormen'in Rol Aldığı Tüm Yapımlar

Yönetmen

1997 - Son Kumpanya (TV Dizisi)

1989 - Lüküs Hayat (TV Dizisi)

1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)

1987 - Kaçış (TV Filmi)

1967 - Güzel Bir Gün İçin (Sinema Filmi)

1966 - Bozuk Düzen (Sinema Filmi)

Senaryo

1999 - Direklerarası (Sinema Filmi)

1997 - Son Kumpanya (TV Dizisi)

1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)

1966 - Bozuk Düzen (Sinema Filmi)

Yapımcı

1967 - Güzel Bir Gün İçin (Sinema Filmi)

1966 - Bozuk Düzen (Sinema Filmi)

Oyuncu

2018 - Çukur - 28. bölüm (Sihirbaz Şanar) konuk oyuncu (TV Dizisi)

2017 - Her Şey Mümkün (İdris Candan) (Sinema Filmi)

2016 - Adım Adım (Şevket)(Sinema Filmi)

2015 - Şeytan Tüyü (Sinema Filmi)

2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)

2007 - Hicran Sokağı (Seyfettin Usta) (Sinema Filmi)

2006 - Unutulmayanlar (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2004 - Sayın Bakanım (Burhan) (TV Dizisi)

2001 - Yeşil Işık (Yakup) (Sinema Filmi)

2000 - Dadı (Uşak Pertev) (TV Dizisi)

1994 - Şahane Züğürtler (TV Filmi)

1982 - O Kadın (Modacı) (Sinema Filmi)

1982 - Düşkünüm Sana (Sinema Filmi)

1981 - Gırgıriye (Televizyoncu) (Sinema Filmi)

1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Ali Bey) (Sinema Filmi)

1967 - Güzel Bir Gün İçin (Hırsız) (Sinema Filmi)

Haldun Dormen'in Yönettiği Tiyatro Oyunları

2013 - Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Bakırköy Belediye Tiyatrosu

2010 - İkinin Biri : Ray Cooney - İzmit Şehir Tiyatrosu

2009 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey Oldu : Larry Gelbert - Bert Shevelove - Küçük Çekmece Belediye Tiyatrosu

2009 - Vanilyalı İlişkiler : Asuman Çakır - Asuman Dabak Tiyatrosu

2008 - Onlar Ermiş Muradına : Georges Feydau - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 - Bit Yeniği : Georges Feydeau - Eskişehir Şehir Tiyatrosu

2007 - Şahane Düğün : Robin Hawdon - Asuman Dabak Tiyatrosu

2006 - Bu Oyun Başka Oyun : Ken Ludwig - Asuman Dabak Tiyatrosu

2006 - Karma Karışık : Ray Cooney - Eskişehir Şehir Tiyatrosu

2005 - Papaz Kaçtı : Phıllıp Kıng - Asuman Dabak Tiyatrosu

Haldun Dormen Neden Entübe Edildi? Sağlık Durumu Nasıl?

Kısa süre önce rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan Dormen’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

7 Ocak’ta kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, durumunun iyiye gittiğini söyleyen ve sevenlerini de sevindiren Haldun Dormen hakkında endişelendiren haber, oğlu Ömer Dormen'den geldi. 

Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla babasının entübe edildiğini duyurdu.

