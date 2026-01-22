Dilan Polat'ın Tuhaf Görünümlü Ayakları Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Cezaevinden çıktığı günden bu yana sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, bu sefer ayaklarıyla gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kasım 2023'te vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın dönüşü muhteşem oldu...
Kaosu bir an olsun dinmeyen Dilan Polat, diğer fenomenlerle polemiklerine devam ederken en dikkat çeken tarafı zayıflığı olmuştu.
Dilan Polat, bu sefer de nasıl olduysa ayaklarıyla gündem oldu.
