Dilan Polat'ın Tuhaf Görünümlü Ayakları Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.01.2026 - 09:16

Cezaevinden çıktığı günden bu yana sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, bu sefer ayaklarıyla gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kasım 2023'te vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın dönüşü muhteşem oldu...

2024 ağustosta serbest bırakılan Dilan Polat, kısa bir süre sonra hasretini çektiği Engin'ine de kavuşmuştu. 

İlk anda bitkin haliyle dikkat çeken Dilan Polat, başlarda sosyal medyaya mesafeli duracakmış gibi davransa da fenomenliğe dönüşü birkaç gün içinde olmuştu. 

O zamandan bu yana günde 50-60 hikaye paylaştığı, her anını kamerada gösterdiği rutinine geri dönen Dilan Polat, cezaevinden çıktığından beri pek çok meseleyle magazin gündemine oturdu.

Kaosu bir an olsun dinmeyen Dilan Polat, diğer fenomenlerle polemiklerine devam ederken en dikkat çeken tarafı zayıflığı olmuştu.

Bir zayıflama ürünü reklamı yapan Dilan Polat, zayıflama işinin ucunu fazla kaçırınca hala kendisini takip etmeye devam 7 milyon kullanıcı isyan bayrağını çekmişti. 

Koğuş arkadaşı Nihal Candan gibi anoreksiyaya yakalanmanın sınırında olduğu düşünülen Dilan Polat, başta eşi olmak üzere kilosu yüzünden kendisini eleştirenlere sert çıkmıştı. En son bir başka fenomen Canan Toprak'la kavgasını izlediğimiz Dilan Polat, ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri olmuş, testi de pozitif çıkmıştı.

Dilan Polat, bu sefer de nasıl olduysa ayaklarıyla gündem oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
