Fenerbahçe Medicana Melissa Vargas ile Yoluna 3 Yıl Daha Devam Edecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Vargas, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda kazanılan gümüş madalyada da rol oynadı ve organizasyonun En İyi Pasör Çaprazı ödülünü aldı. 2026 Milletler Ligi ve 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen şampiyonluklarda da öne çıkan milli voleybolcu, iki organizasyonda da En İyi Pasör Çaprazı ve En Değerli Oyuncu ödüllerine layık görüldü.