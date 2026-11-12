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Fenerbahçe Medicana Melissa Vargas ile Yoluna 3 Yıl Daha Devam Edecek

Fenerbahçe Medicana Melissa Vargas ile Yoluna 3 Yıl Daha Devam Edecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 21:02
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kadrosunun yıldız ismiyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. 26 yaşındaki milli voleybolcunun VakıfBank'ın da transfer gündeminde olduğu öne sürülüyordu. Açıklama, oyuncunun 2018'den beri giydiği formayla ilgili.

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Melissa Vargas'ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Melissa Vargas'ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 2018'de sarı-lacivertli ekibe transfer olan ve 9 sezondur Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki milli voleybolcu, VakıfBank'ın da ilgilendiği öne sürülürken kariyerine Fenerbahçe'de devam etme kararı aldı. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, 3 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek. Üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ederken, bugüne kadar formamızla birçok başarıya imza atan sporcumuz Melissa Vargas'a birlikte nice zaferler diliyoruz!'

Fenerbahçe'de 7 kupa kazandı.

Fenerbahçe'de 7 kupa kazandı.

Melissa Vargas, 2018'de transfer olduğu Fenerbahçe Medicana ile 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu, toplamda 7 kupa ediyor. Çin'de Tianjin Bohai Bank forması da giyen Vargas, burada 3 kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

Milli takımla iki şampiyonlukta MVP oldu.

Milli takımla iki şampiyonlukta MVP oldu.

2021'de Türk vatandaşlığına geçen Melissa Vargas, 2023'ten itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli oyuncularından biri oldu. Milli formayla 2023 FIVB Milletler Ligi'nde ve 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan Vargas, her iki organizasyonda da En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi.

Paris 2024'te Türkiye'yi temsil etti.

Paris 2024'te Türkiye'yi temsil etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Vargas, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda kazanılan gümüş madalyada da rol oynadı ve organizasyonun En İyi Pasör Çaprazı ödülünü aldı. 2026 Milletler Ligi ve 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen şampiyonluklarda da öne çıkan milli voleybolcu, iki organizasyonda da En İyi Pasör Çaprazı ve En Değerli Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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