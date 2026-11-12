Fenerbahçe Medicana Melissa Vargas ile Yoluna 3 Yıl Daha Devam Edecek
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kadrosunun yıldız ismiyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. 26 yaşındaki milli voleybolcunun VakıfBank'ın da transfer gündeminde olduğu öne sürülüyordu. Açıklama, oyuncunun 2018'den beri giydiği formayla ilgili.
Melissa Vargas'ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.
Fenerbahçe'de 7 kupa kazandı.
Milli takımla iki şampiyonlukta MVP oldu.
Paris 2024'te Türkiye'yi temsil etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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