Fenerbahçe, Emre Belözoğlu Yönetimindeki İlk Maçta Çorum FK'yı 5-0 Yendi
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Fenerbahçe, Çorum FK karşısında etkili bir oyun sergileyerek ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da hız kesmeyen sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin yıldızlaştığı mücadelede sahadan 5-0 galip ayrıldı. Uzun süredir eleştirilen İrfan Can, attığı golle performansıyla dikkat çekti.
Ceza sahası dışından harika goller atıldı.
İrfan Can Kahveci resitali vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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