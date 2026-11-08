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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu Yönetimindeki İlk Maçta Çorum FK'yı 5-0 Yendi

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu Yönetimindeki İlk Maçta Çorum FK'yı 5-0 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 17:52
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Fenerbahçe, Çorum FK karşısında etkili bir oyun sergileyerek ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da hız kesmeyen sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin yıldızlaştığı mücadelede sahadan 5-0 galip ayrıldı. Uzun süredir eleştirilen İrfan Can, attığı golle performansıyla dikkat çekti.

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Ceza sahası dışından harika goller atıldı.

Ceza sahası dışından harika goller atıldı.

Fenerbahçe, 3. dakikada Oğuz Aydın ile gole yaklaşırken Çorum FK, 9. dakikada Ramirez'in pozisyonunda Ederson'u geçemedi.

11. dakikada Greenwood'un golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından attığı iki gol sonucunda 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İrfan Can Kahveci resitali vardı.

İrfan Can Kahveci resitali vardı.

Uzun zamandır eleştirilen isimlerden olan İrfan Can Kahveci de attığı gollerle taraftara eski günleri hatırlattı ve artan performansıyla dikkat çekti. 

56'da klasikleşen çalımıyla rakibini eksilten İrfan, ceza sahası dışından bir şık gol daha attı. 63'te Greenwood skoru 4-0 yaparken son sözü Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Oğuz Aydın söyledi.

Fenerbahçe, emre Belözoğlu liderliğinde çıktığı ilk maçtan 5 gollü galibiyetle ayrıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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