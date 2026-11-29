Takımın verdiği bilgiye göre 2023'te 7 öğrenciyle kurulan ekip bugün 30 ortaokul öğrencisi ve deneyimli genç mentörlerle çalışıyor. Adını filozof René Descartes'tan alıyor, sloganı da onun ünlü sözüne mühendislikten bir cevap: 'I think, therefore I can.' (Düşünüyorum, öyleyse yapabilirim.) Takım Aralık 2025'teki FTC Türkiye Şampiyonası'nda FTC'nin en prestijli ödülü sayılan Inspire Award'u aldı. Nisan-mayıs 2026'da Houston'daki Dünya Şampiyonası'nda ise kendi divizyonunun Sustain Award'una layık görüldü. Bu ödül tek bir iyi sezona değil, uzun vadeli planlama, finansman ve öğrenci yetiştirme düzeniyle yıllarca ayakta kalabilecek takımlara veriliyor.