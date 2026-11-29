7 Öğrenciyle Kuruldu, ABD'deki Dünya Şampiyonası'ndan Ödülle Döndü: Cartesian Robotics'in Hikâyesi
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Aylarca uğraşıp bir robot yaptınız. Yarışma günü rakip takımın robotu arızalanıyor. Ne yapardınız? FIRST robotik yarışmalarında beklenen cevap çoğu kişiyi şaşırtıyor: Gidip yardım edersiniz. Ankara'daki ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın robot takımı Cartesian Robotics de bu anlayışla çalışıyor. 2023'te 7 öğrenciyle kurulan takım, 2026'da ABD'nin Houston kentindeki FIRST Tech Challenge Dünya Şampiyonası'ndan ödülle döndü.
FIRST, çocukları ve gençleri robot yaparak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle buluşturan uluslararası bir topluluk.
FTC'de 12-18 yaş arası öğrenciler her sezon açıklanan yeni oyun için sıfırdan robot yapıyor.
FIRST'ün iki temel ilkesi var: Gracious Professionalism ve Coopertition.
Cartesian Robotics, 2026 Dünya Şampiyonası'nın Franklin divizyonunda Sustain Award'u kazandı.
Mezun olan öğrenciler takımdan kopmuyor, yeni gelenleri yetiştirmek için geri dönüyor.
Takımın robotları: Cerberon, Hilda, X ve açık kaynaklı Kaboom.
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