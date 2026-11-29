Maçın ardından konuşan Burak Yılmaz, tribünlerden yükselen tezahüratlara çok üzüldüğünü ve bu tepkiyi haksız bulduğunu söyledi. Rakip taraftarların istifa çağrısına kendi tribünlerinin de katılmasının onurunu kırdığını dile getirdi. Kulübe kısa vadeli bir iş için gelmediğini, başkan Savaş Balça'nın vizyonuyla göreve başladığını belirten teknik direktör, başkana teşekkür etti.

Görevini bırakmayacağını açıklayan Yılmaz, mücadeleden kaçmayacağını şu sözlerle anlattı:

'Hayatımda hiç vazgeçmedim.'

Yılmaz, devre arasına kadar kalan zorlu maçlarda toplayabildikleri kadar çok puan toplamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.