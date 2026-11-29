Tribünlerden İstifa Sesi Yükselince Burak Yılmaz Saatini Gösterdi: İstifa Beklenirken Devam Ediyorum Dedi
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Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın son bölümünde tribünlerden yükselen istifa tezahüratı, teknik direktör Burak Yılmaz ile taraftarlar arasında gergin anların yaşanmasına yol açtı. Yılmaz'ın tribünlere dönerek yaptığı hareketler ve soyunma odasına giderken verdiği selam, karşılaşmaya damga vurdu.
Tribünlerden istifa sesi yükseldi.
Soyunma odasına giderken tribünü selamladı.
"Ben buradayım, bir yere gitmiyorum."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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