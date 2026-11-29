Hem Dünyayı Kurtarıp Hem de Zengin Olmak Mümkün: Yeşil Ekonominin Türkiye'ye Sunacağı 8 Fırsat
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İklim krizini ve ekolojik tahribatı yalnızca önlenmesi gereken bir çevre felaketi değil. Aynı zamanda küresel ekonomi, yüzyılın en büyük yapısal dönüşümünü de yaşıyor. Karbon yoğun modellerin yerini, doğayla uyumlu ama bir o kadar da yüksek kârlılığa sahip yeşil ekonomi almaya başladı. Peki yeşil ekonominin Türkiye'ye etkisi nedir?
1. GSYH'da %6'nın üzerinde büyüme
2. 300 bin yeni ve nitelikli istihdam fırsatı
3. Sınırda karbonu fırsata çevirme
4. Her 1 dolarlık harcamaya 4 dolarlık fayda
5. Tarım-GES ile çifte kazanç
6. Cari açığı bitirecek enerji bağımsızlığı
7. Şehirlerde yaşam kalitesi
8. Yeşil finansman akışından pay almak
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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