Yeşil dönüşümün masraf değil, en kârlı yatırım olduğunu kanıtlayan en somut veriler makroekonomik modellere dayanıyor. TÜSİAD raporlarına göre, Türkiye’nin yeşil ekonomik dönüşümü hayata geçirmesi ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nı %5,7 ila %6,6 oranında artıracak. Karbonu fiyatlayan, enerji verimliliğini artıran ve üretim süreçlerini modernize eden bir ekonomi, sadece ekolojik dengeyi korumakla kalmıyor; ülkeye doğrudan milyarlarca liralık yeni bir katma değer ve refah dalgası kazandırıyor.