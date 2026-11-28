Fark Etmeden Elektriğe Geçiyoruz: Hayatımızı Değiştiren 10 Teknoloji
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Her geçen gün elektrik hayatımızda daha fazla yer kaplıyor. Öyle ki kullandığımız pek çok şey bu teknolojiyle çalışmaya başladı... Bu sefer son dönemde hayatımıza giren o teknolojilere göz atıyoruz!
1. Elektrikli araçlar ve batarya ekosistemi
2. Isı pompaları
3. Kablosuz şarj ve indüksiyon teknolojileri
4. Akıllı ev otomasyonu
5. Akıllı şebekeler
6. Giyilebilir teknolojiler ve minyatür bataryalar
7. Taşınabilir güç istasyonları
8. Elektronik teslimat araçları
9. LED ve akıllı aydınlatma sistemleri
10. Endüstriyel robotik ve depo otomasyonu
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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