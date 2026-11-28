Evlerimizi ısıtma ve soğutma alışkanlıklarımız da yavaş yavaş değişiyor. Doğal gaz ya da kömür kazanlarının yerini alan ısı pompaları, dış havadan aldıkları mevcut ısıyı içeri taşıyarak inanılmaz bir verimlilik sunuyor. Hem evi ısıtıp hem de aynı cihazla soğutabilen bu sistemler, binaların karbon ayak izini sıfırlama yolundaki en güçlü silahımız. Üstelik bunu, faturanıza yansıyan devasa tasarruflarla ve hiçbir duman veya koku yaratmadan yapıyorlar.