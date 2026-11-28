Otomatik İstikrarlandırıcı Nedir? Ekonomi Sarsıldığında Hangi Mekanizmalar Kendiliğinden Devreye Girer?
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Arabandaki amortisörler yolun her çukurunda sen bir şey yapmadan sarsıntıyı yumuşatır. Ekonomide de benzer bir görev üstlenen, kimse yeni bir karar almadan kendiliğinden devreye giren mekanizmalar var. Ekonomistler bunlara otomatik istikrarlandırıcı diyor.
1. Otomatik istikrarlandırıcı, kendiliğinden çalışan dengeleyicidir
2. Gelir düşünce gelir vergisi de düşer
3. Harcama azalınca tüketim vergileri de azalır
4. Şirket kârları düşünce kurumlar vergisi azalır
5. İşsizlik ödeneği gelir kaybını kısmen telafi eder
6. Gelire bağlı sosyal yardımlar genişler
7. Ekonomi ısındığında ters yönde çalışır
8. Sonradan açıklanan destek paketlerinden farklıdır
9. Gücü ülkeden ülkeye değişir
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