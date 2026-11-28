Şarkının Nick Brandt tarafından yönetilen klibi de en az kendisi kadar etkileyici. Yok edilen ormanlar, öldürülen hayvanlar, savaşın yıktığı hayatlar ve doğanın çaresizliği birbiri ardına gözler önüne seriliyor.

Ancak klibin sonunda zaman sanki geriye akıyor; ağaçlar yeniden yükseliyor, doğa canlanıyor ve yaralar sarılıyor. İnsan izlerken ister istemez düşünüyor: Keşke gerçek hayatta da her şeyi geri alabilsek!