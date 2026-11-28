Doğanın Katledilişine Yazılmış En Büyük Ağıt: Michael Jackson - Earth Song
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Bazı şarkılar vardır, dinlerken sadece melodisine kapılırsın. Bazılarıysa seni durdurur, düşündürür ve dünyaya bambaşka gözlerle bakmanı sağlar. İşte Michael Jackson'ın 1995 yılında yayımladığı Earth Song, tam olarak böyle bir şarkı. Doğanın yok oluşuna, insanların acılarına ve dünyanın giderek kaybettiği güzelliklerine adeta bir çığlık niteliğinde!
Bir otel odasında doğan dünyanın çığlığı...
İzlerken insanın içini acıtan o klip...
Yıllar geçti ama mesajı hala aynı!
Belki de Michael Jackson'ın bu şarkıyla bize bıraktığı en önemli hatırlatma şu:
Şimdi de şarkının hikayesini bilip dinleyelim👇🏻
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