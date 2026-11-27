Finansal Tercihlerine Göre Hangi Ünlü Dedektifsin?
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Para yönetimi biraz da dedektiflik işi! Bazen küçük bir detay, bazen de doğru bir tahmin bütün oyunu değiştirebilir. Peki sen finansal kararlarınla hangi ünlü dedektife benziyorsun? Gel, cevabı biz verelim! 👇
1. Çok beğendiğin bir ürün indirime girdi. Ne yaparsın?
2. Hesabına beklenmedik bir para yattı. İlk işin ne olur?
3. Ay sonuna daha var ama paran bitti. Sence nedeni ne?
4. Peki en çok neye para harcıyorsun?
5. Bir yatırım fırsatı karşına çıktı. İlk neyi sorarsın?
6. Bir arkadaşın senden borç istese ne yaparsın?
7. Banka hesabında hatırlamadığın bir işlem gördün. Ne yaparsın?
8. Cüzdanın konuşabilseydi sana ilk ne söylerdi?
Sherlock Holmes
Hercule Poirot
Columbo
Benoit Blanc
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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