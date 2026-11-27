Sen harcamalarını kontrol altında tutmayı, birikim yapmayı ve geleceğini önceden planlamayı seviyorsun. Rastgele kararlar almak sana göre değil. Tıpkı Hercule Poirot gibi düzenli, dikkatli ve sistemli hareket ediyorsun. Bir hedef belirlediğinde ona ulaşmak için sabırla çalışıyorsun. Bu disiplinin finansal hayatındaki en büyük avantajın.