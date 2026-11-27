Herkesin Kullandığı @ İşareti E-Postaya Nasıl Girdi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İlk e-posta, aynı odadaki iki bilgisayar arasında gönderildi.
Tomlinson, ilk e-postasında ne yazdığını hiç hatırlamadı.
Neden @ İşaretini Seçti?
@ işaretinin bilinen ilk kullanımı 1536 yılına uzanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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