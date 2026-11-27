Mesajın başka bir bilgisayara gidebilmesi için kullanıcının adını bilgisayarın adından ayıracak bir işaret gerekiyordu. Bu işaret programlarda yaygın kullanılan bir karakter olmamalıydı, yoksa bilgisayarlar karışabilirdi.

Tomlinson'ın gözü, Model 33 teletype klavyesinde 'P' harfinin üstündeki @ işaretine takıldı. Elinde fazla seçenek yoktu: ünlem işareti, virgül ya da pek anlamlı olmayacak eşittir işareti. İngilizcede 'at' (-de, -da) diye okunan @, adresi 'bilgisayardaki kullanıcı' anlamına getiriyordu. Tomlinson bu yüzden onu 'klavyedeki tek edat' diye anlattı.