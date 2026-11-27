Kurşun Kalemler Neden Sarı Renk Yapıldı?
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İlk sarı kalem 1889 Paris Dünya Fuarı'nda tanıtıldı.
Kalemlere dünyanın en ünlü elmaslarından birinin adı verildi.
Peki neden sarı?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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