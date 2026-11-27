O dönemde en kaliteli grafit Çin'den geliyordu. Çin kültüründe sarı, altınla ilişkilendirildiği için uzun zamandır hükümdarlık, lüks, prestij, güç ve zenginlikle bağdaştırılıyor. Hardtmuth da kalemlerini sarıya boyayarak lüks imajını güçlendirdi ve en iyi malzemeyi kullandığını gösterdi.

Kalemin başarısı üzerine diğer üreticiler de bu rengi kopyaladı. Böylece sarı, pek çok kurşun kalemin standart rengi haline geldi.