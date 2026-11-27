Derya Uluğ'un Özel Tasarım Gelinliği Fiyatıyla Dudak Uçuklattı
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Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, yaklaşık 10 yıllık birliktelikleri 25 Kasım'da nikah masasına taşıdı. Düğünde Uluğ'un giydiği özel tasarım gelinliğin fiyatı sosyal medyada gündem oldu.
Derya Uluğ, Asil Gök'le nikah masasına özel tasarım gelinlikle oturdu.
Gelinliğin fiyatının 680 bin TL olduğu iddia edildi.
Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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