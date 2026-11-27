Banyo ve Tuvaletlerde Işık Düğmesinin Dışarda Olmasının Önemli Bir Nedeni Var
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Vücut ıslakken elektriği daha kolay iletiyor.
Banyodaki nem ve ıslak eller sıradan anahtarları riskli hale getiriyor.
Kurallar anahtarın küvet ve duştan uzak durmasını istiyor.
Banyonun içinde ise iple çalışan anahtarlar öneriliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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