Türkiye'de yaygın olarak kullanılan topraklı prizlerin üzerinde, fişin iki yuvarlak girişinin dışında metal temas noktaları bulunuyor. Bu parçalar, fişin üzerindeki karşılıklarıyla temas ederek topraklama bağlantısını sağlıyor. Elektrikli cihazların metal gövdelerinde oluşabilecek elektrik kaçaklarının güvenli şekilde iletilmesine yardımcı olan bu sistem, kullanıcıların elektrik çarpması riskine karşı korunmasında önemli bir işlev görüyor.

Normal şartlarda elektrik akımının cihazın çalışmasını sağlayan faz ve nötr hatları üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Topraklama hattı ise cihazda bir arıza meydana geldiğinde devreye girerek kaçak akımın güvenli bir yoldan iletilmesine yardımcı oluyor.