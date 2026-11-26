Prizlerdeki İki Deliğin Yanında Bulunan Metal Parçalar Ne İşe Yarıyor?
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Evlerimizde, iş yerlerimizde ve günlük hayatın hemen her alanında kullandığımız prizler, çoğu zaman dikkat etmediğimiz küçük detaylar barındırıyor. Elektrik fişini takmak için kullanılan iki deliğin yanında bulunan metal parçalar da bunlardan biri. İlk bakışta sıradan bir tasarım ayrıntısı gibi görünen bu parçalar, aslında elektrikli cihazların güvenli şekilde kullanılmasında önemli bir rol üstleniyor. Peki prizlerdeki bu metal parçalar ne işe yarıyor, neden her prizde bulunuyor ve olası elektrik kaçaklarına karşı nasıl koruma sağlıyor?
Prizlerdeki metal parçalar topraklama sistemiyle bağlantılı
Elektrik kaçağı durumunda hayati önem taşıyor
Her prizde aynı metal parçalar bulunmayabilir
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