2021 yılında Türk vatandaşlığına geçen Küba doğumlu Vargas, 2023'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giymeye başladı ve Türkiye'nin hem FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez zirveye çıkmasında önemli rol oynadı. Türkiye'nin Sırbistan'ı 3-2 yendiği Avrupa Şampiyonası finalinde 41 sayı üreten yıldız oyuncu, iki turnuvada da en değerli oyuncu (MVP) seçildi. Bu başarıların ardından smaç sırasında havada verdiği pozlar kendisiyle özdeşleşti. Dava konusu marka başvurusunun da Vargas'ın popülaritesinin arttığı bu dönemde yapıldığı ifade ediliyor.