Melissa Vargas'ın Havadaki İkonik Smaç Pozu Mahkemelik Oldu
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas, smaç sırasında havada verdiği pozla bu kez yargının konusu oldu. Milli voleybolcu, kendisiyle özdeşleşen görüntünün bilgisi ve izni dışında marka olarak tescil edildiğini ileri sürdü. İstanbul'da mahkemeye başvuran Vargas'ın talebi, tescilli markanın akıbetini doğrudan ilgilendiriyor.
Vargas smaç pozu için dava açtı.
Havadaki ustalığı ona lakap kazandırdı.
“Birkan Ç. tarafından tescil edilmesi hukuka aykırıdır.”
Poz, 2023'teki zaferlerle simgeleşti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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