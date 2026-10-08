Filenin Sultanları'na Rahmi Koç'tan Büyük Ödül: Koç Topluluğu'ndan Milli Takıma 1 Milyon Euro Destek
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2026 Milletler Ligi'ni Çin'de kazanan, ardından İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı yenerek kupayı kaldıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Koç Holding'den dev jest geldi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, Koç Topluluğu'nun milli takıma 1 milyon euro destek sağlayacağı açıklandı.
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Koç Holding, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı Abdülmecid Efendi Korusu'ndaki Telezzüz'de ağırladı.
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Yemeğin en çok konuşulan anı, 1 milyon euroluk desteğin duyurulduğu konuşma oldu.
Ömer Koç, sporculara "Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilhâm verdiniz" dedi.
Kaptan Eda Erdem Dündar, başarıların arkasında koca bir ekibin olduğunu vurguladı.
Takım, İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı yenerek ikinci kez kıtanın zirvesine çıktı.
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Avrupa şampiyonluğundan önce Çin'de kazanılan Milletler Ligi kupası, sezonun ilk büyük zaferiydi.
Üstündağ, Koç Topluluğu'nun yıllardır voleybolun ve milli takımın en önemli destekçilerinden biri olduğunu söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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