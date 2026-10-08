Filenin Sultanları'na Rahmi Koç'tan Büyük Ödül: Koç Topluluğu'ndan Milli Takıma 1 Milyon Euro Destek

Milli takımın adına teşekkür eden kaptan Eda Erdem Dündar, 'Bu başarıların arkasında bize inanan çok büyük bir ekip var' dedi. Dündar, federasyona, teknik ekibe, ailelere, taraftarlara ve sponsorlara minnettar olduklarını söyledi.

Kaptan, en mutlu eden gelişmenin başarıların çocuklara ve genç kızlara ilham vermesi olduğunu da vurguladı. Dündar'ın sözleri şöyle: 'Umarım bu gurur yeni nesillere 'Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz' dedirtir.'