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Filenin Sultanları'na Rahmi Koç'tan Büyük Ödül: Koç Topluluğu'ndan Milli Takıma 1 Milyon Euro Destek

Filenin Sultanları'na Rahmi Koç'tan Büyük Ödül: Koç Topluluğu'ndan Milli Takıma 1 Milyon Euro Destek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 09:06 Son Güncelleme: 08.10.2026 - 09:08
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2026 Milletler Ligi'ni Çin'de kazanan, ardından İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı yenerek kupayı kaldıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Koç Holding'den dev jest geldi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, Koç Topluluğu'nun milli takıma 1 milyon euro destek sağlayacağı açıklandı.

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Koç Holding, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı Abdülmecid Efendi Korusu'ndaki Telezzüz'de ağırladı.

Koç Holding, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı Abdülmecid Efendi Korusu'ndaki Telezzüz'de ağırladı.

Koç Holding'in ev sahipliğindeki gece, Abdülmecid Efendi Korusu'ndaki Telezzüz'de yapıldı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ile Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın yanı sıra milli takımın sporcularını ve teknik ekibini ağırladı.

Gecenin amacı, takımın Avrupa şampiyonluklarını ve yıllara yayılan uluslararası başarılarını kutlamaktı. Akşam, Koç ailesinin sporcular, teknik ekip ve davetlilerle birlikte verdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Yemeğin en çok konuşulan anı, 1 milyon euroluk desteğin duyurulduğu konuşma oldu.

Yemeğin en çok konuşulan anı, 1 milyon euroluk desteğin duyurulduğu konuşma oldu.

Söz alan Mehmet Akif Üstündağ, 'Koç Topluluğu'nun Millî Takımımıza 1 milyon euro destek sağlayacağı bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum' dedi. Üstündağ konuşmasında Rahmi M. Koç, Ömer Koç ve Ali Koç başta olmak üzere tüm Koç Topluluğu'na teşekkür etti.

Ömer Koç, sporculara "Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilhâm verdiniz" dedi.

Ömer Koç, sporculara "Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilhâm verdiniz" dedi.

Konuşmasında OPET ve Arçelik aracılığıyla takımın yanında olmaktan onur duyduklarını belirten Ömer Koç, desteği Türk kadınına ve kadın voleybolunun geleceğine duyulan inancın göstergesi olarak tanımladı.

Sporculara 'Atatürk'ün kızları' diye seslenilmesini de anlamlı bulduğunu söyleyen Koç, 'Atatürk'ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum' ifadesini kullandı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, başarıların arkasında koca bir ekibin olduğunu vurguladı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, başarıların arkasında koca bir ekibin olduğunu vurguladı.

Milli takımın adına teşekkür eden kaptan Eda Erdem Dündar, 'Bu başarıların arkasında bize inanan çok büyük bir ekip var' dedi. Dündar, federasyona, teknik ekibe, ailelere, taraftarlara ve sponsorlara minnettar olduklarını söyledi.

Kaptan, en mutlu eden gelişmenin başarıların çocuklara ve genç kızlara ilham vermesi olduğunu da vurguladı. Dündar'ın sözleri şöyle: 'Umarım bu gurur yeni nesillere 'Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz' dedirtir.'

Takım, İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı yenerek ikinci kez kıtanın zirvesine çıktı.

Takım, İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı yenerek ikinci kez kıtanın zirvesine çıktı.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalini İstanbul'da oynadı ve karşısına çıkan İtalya'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı. Böylece takım, art arda ikinci kez Avrupa'nın en iyisi olmanın gururunu yaşadı.

Koç Holding'in düzenlediği yemekte de bu şampiyonluk gecenin ana teması oldu.

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Avrupa şampiyonluğundan önce Çin'de kazanılan Milletler Ligi kupası, sezonun ilk büyük zaferiydi.

Avrupa şampiyonluğundan önce Çin'de kazanılan Milletler Ligi kupası, sezonun ilk büyük zaferiydi.

Avrupa şampiyonluğundan önce Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi'ni Çin'de kazanarak sezona damga vurmuştu. Aynı sezonda iki büyük kupa gelince Koç Topluluğu'nun yemekteki jesti de bu çifte başarının üzerine geldi.

Federasyon ve sponsorların, takımın uluslararası arenadaki yükselişini ödüllendirmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Üstündağ, Koç Topluluğu'nun yıllardır voleybolun ve milli takımın en önemli destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

Üstündağ, Koç Topluluğu'nun yıllardır voleybolun ve milli takımın en önemli destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

Üstündağ, 'Koç Topluluğu şirketleri yıllardır voleybolun ve Millî Takımımızın önemli destekçileri arasında yer alıyor' ifadesini kullandı. Federasyon başkanı, uzun soluklu iş birliklerinin sürdürülebilir başarıdaki rolüne de dikkat çekti.

Destek mesajının ardından gündem, takımın önündeki yeni hedeflere kaydı. Filenin Sultanları'nın başarı serisini sürdürmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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