Cumhurbaşkanı Erdoğan Başarıdan Başarıya Koşan Filenin Sultanları'nı Külliye'de Ağırladı

Sporda ya da sanatta elde edilen uluslararası başarılar, milletçe bir araya gelmemizi sağlayan en güçlü ortak değerlerimiz. Özellikle voleybolda yakaladığımız tarihi ivme, Türk sporunun dünyadaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Avrupa ve dünya sahnesindeki üst üste gelen şampiyonluklar, sadece birer spor zaferi değil azmin, kararlılığın ve takım ruhunun en net göstergesi. Filenin Sultanları, namıdiğer Atatürk'ün Kızları da bize bu gururu defalarca yaşatıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türk sporunun gururu olan şampiyonları ağırlayan özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonluğu zaferiyle ülkeye büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları’nı kabul ederek tebriklerini yaptığı bir konuşma ile iletti.