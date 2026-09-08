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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başarıdan Başarıya Koşan Filenin Sultanları'nı Külliye'de Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başarıdan Başarıya Koşan Filenin Sultanları'nı Külliye'de Ağırladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2026 - 19:31

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Sporda ya da sanatta elde edilen uluslararası başarılar, milletçe bir araya gelmemizi sağlayan en güçlü ortak değerlerimiz. Özellikle voleybolda yakaladığımız tarihi ivme, Türk sporunun dünyadaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Avrupa ve dünya sahnesindeki üst üste gelen şampiyonluklar, sadece birer spor zaferi değil azmin, kararlılığın ve takım ruhunun en net göstergesi. Filenin Sultanları, namıdiğer Atatürk'ün Kızları da bize bu gururu defalarca yaşatıyor. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türk sporunun gururu olan şampiyonları ağırlayan özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonluğu zaferiyle ülkeye büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları’nı kabul ederek tebriklerini yaptığı bir konuşma ile iletti.

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"İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinlettik"

"İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinlettik"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nın İtalya’yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmasının tarihi bir başarı olduğunu vurguladı. Şahsı ve millet adına tüm kadroyu yürekten kutladığını belirten Erdoğan, 'Sizlerle gurur duyuyoruz. Şartlar ne olursa olsun pes etmeyen milli karakterimizi kupa ile bir kez daha gösterdiniz' ifadelerini kullandı. Konuşmasında voleybola ve spora yapılan tesis yatırımlarının karşılığını görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç voleybolcuların yetiştiği altyapı ve spor liselerinin başarılarına da özel olarak dikkat çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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