Pilot Uygulama Başlıyor! SGK Uzmanı Murat Bal Vatandaşlık Maaşında Kritik Detayı Duyurdu
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Dar gelirli aileleri yakından ilgilendiren vatandaşlık maaşında geri sayım başladı. Resmi adı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi olan uygulamanın pilot aşamasının ekim ayıyla birlikte devreye girmesi bekleniyor. SGK Uzmanı Murat Bal, başvuru yapmayı düşünen vatandaşların bilmesi gereken ayrıntıları tek tek anlattı.
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Murat Bal: En önemli kriter ailenin gelirinin düşük olması.
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Vatandaşlık Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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