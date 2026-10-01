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Pilot Uygulama Başlıyor! SGK Uzmanı Murat Bal Vatandaşlık Maaşında Kritik Detayı Duyurdu

Pilot Uygulama Başlıyor! SGK Uzmanı Murat Bal Vatandaşlık Maaşında Kritik Detayı Duyurdu

SGK Asgari Ücret e-devlet
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 15:33
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Dar gelirli aileleri yakından ilgilendiren vatandaşlık maaşında geri sayım başladı. Resmi adı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi olan uygulamanın pilot aşamasının ekim ayıyla birlikte devreye girmesi bekleniyor. SGK Uzmanı Murat Bal, başvuru yapmayı düşünen vatandaşların bilmesi gereken ayrıntıları tek tek anlattı.

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Murat Bal: En önemli kriter ailenin gelirinin düşük olması.

Murat Bal: En önemli kriter ailenin gelirinin düşük olması.

Yeni sistemde belirleyici olan şey hane içindeki gelir düzeyi olacak. Murat Bal, desteğe kimin hak kazanacağı sorusuna net bir yanıt verirken eşiğin henüz açıklanmadığının da altını çizdi: 'Burada en önemli konu ailenin içinde gelirin düşük olması. Buradaki gelirin ne kadar olacağının henüz şu anda belli değil.'

Bal'ın aktardığına göre bazı aileler değerlendirme sırasında bir adım öne çıkabilecek. Hanede çocuk, engelli birey ya da yaşlı bir aile üyesi bulunması avantaj sağlayan durumlar arasında gösteriliyor. Yani benzer gelire sahip iki aileden bakım yükü daha ağır olanın öncelik kazanması gündemde.

Takvim de büyük ölçüde şekillendi. Pilot uygulamanın ekim 2026'dan itibaren başlaması, sistemin ülke geneline yayılmasının ise 2027'den sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Vatandaşlık Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlık Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru süreci de netleşmeye başladı. Vatandaşlar taleplerini e-Devlet üzerinden iletecek, ardından haneye bir gelir testi uygulanacak. Değerlendirme toplam gelir yerine kişi başına düşen gelir üzerinden yapılacak ve maaş bağlanıp bağlanmayacağı bu hesaplamanın sonucuna göre belirlenecek.

Milyonlarca ailenin en çok merak ettiği konu ise ödenecek tutar. Murat Bal, hesaplamada asgari ücretin baz alınabileceğini söyledi ancak rakamların henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Halihazırda başka bir sosyal yardımdan yararlanan aileler için de soru işaretleri bulunuyor. Bal, vatandaşlık maaşına hak kazananların diğer yardımları almaya devam edip edemeyeceği konusunda henüz kesinleşmiş bir düzenleme olmadığını hatırlattı. Bununla birlikte çocuk yardımı ve engelli maaşının bu desteğe engel olacağını düşünmediğini, diğer sosyal yardımların ise ayrıca değerlendirileceğini ifade etti.

Sistemin bir diğer ayağı da istihdam. Yeni modelin insanları çalışmaktan uzaklaştırmaması için çeşitli mekanizmalar planlanıyor. Bu kapsamda destek alan ailelerdeki çalışabilir bireylere meslek kursları, iş edindirme programları ve iş önerileri sunulabileceği belirtiliyor. Böylece desteğin kalıcı bir bağımlılığa dönüşmemesi, ailelerin kendi ayakları üzerinde durmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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