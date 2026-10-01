Pilot Uygulama Başlıyor! SGK Uzmanı Murat Bal Vatandaşlık Maaşında Kritik Detayı Duyurdu

Yeni sistemde belirleyici olan şey hane içindeki gelir düzeyi olacak. Murat Bal, desteğe kimin hak kazanacağı sorusuna net bir yanıt verirken eşiğin henüz açıklanmadığının da altını çizdi: 'Burada en önemli konu ailenin içinde gelirin düşük olması. Buradaki gelirin ne kadar olacağının henüz şu anda belli değil.'

Bal'ın aktardığına göre bazı aileler değerlendirme sırasında bir adım öne çıkabilecek. Hanede çocuk, engelli birey ya da yaşlı bir aile üyesi bulunması avantaj sağlayan durumlar arasında gösteriliyor. Yani benzer gelire sahip iki aileden bakım yükü daha ağır olanın öncelik kazanması gündemde.

Takvim de büyük ölçüde şekillendi. Pilot uygulamanın ekim 2026'dan itibaren başlaması, sistemin ülke geneline yayılmasının ise 2027'den sonra gerçekleşmesi bekleniyor.