Vatandaşlık Maaşı İçin Son Düzenlemeler Yapılıyor: Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi Nedir?

• Gelir Garantisi: Hanenin toplam geliri ile asgari ücret arasındaki farkın devlet tarafından karşılanması planlanıyor.

• Öncelikli Yararlanıcılar: Sosyal güvencesi bulunmayan veya yetersiz olan aileler, düşük ücretle ya da kayıt dışı çalışan dar gelirli kişiler ile düzenli bir geliri olmayan hanelerin sistemden yararlanması öngörülüyor.

• Kapsamlı Değerlendirme: Destek verilecek aileler belirlenirken yalnızca gelir düzeyi dikkate alınmayacak. Hane halkının sayısı, yaşam koşulları ve özel ihtiyaçları da değerlendirmeye dahil edilecek.