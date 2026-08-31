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Vatandaşlık Maaşı İçin Son Düzenlemeler Yapılıyor: Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi Nedir?

Vatandaşlık Maaşı İçin Son Düzenlemeler Yapılıyor: Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi Nedir?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2026 - 21:31
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Türkiye, sosyal yardım sisteminde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. “Vatandaşlık maaşı” olarak gündeme gelen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ile dar gelirli ailelerin ekonomik açıdan desteklenmesi ve sosyal yardım mekanizmasının daha kapsamlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

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Bireysel değil hane halkı geliri esas alınacak.

Bireysel değil hane halkı geliri esas alınacak.

GETAD modelinde bireysel başvurular yerine hanelerin toplam ekonomik durumunun dikkate alınması planlanıyor. Bu kapsamda hanenin elde ettiği toplam gelir belirlenecek ve mevcut asgari ücret seviyesiyle karşılaştırılacak.

Hane gelirinin asgari ücretin altında kalması durumunda ortaya çıkan farkın, devlet tarafından nakdi destek olarak karşılanması öngörülüyor.

Yeni sosyal yardım modelinin öne çıkan başlıkları arasında şunlar yer alıyor:

Yeni sosyal yardım modelinin öne çıkan başlıkları arasında şunlar yer alıyor:

• Gelir Garantisi: Hanenin toplam geliri ile asgari ücret arasındaki farkın devlet tarafından karşılanması planlanıyor.

• Öncelikli Yararlanıcılar: Sosyal güvencesi bulunmayan veya yetersiz olan aileler, düşük ücretle ya da kayıt dışı çalışan dar gelirli kişiler ile düzenli bir geliri olmayan hanelerin sistemden yararlanması öngörülüyor.

• Kapsamlı Değerlendirme: Destek verilecek aileler belirlenirken yalnızca gelir düzeyi dikkate alınmayacak. Hane halkının sayısı, yaşam koşulları ve özel ihtiyaçları da değerlendirmeye dahil edilecek.

Pilot bölgelerde uygulanmaya başladı.

Pilot bölgelerde uygulanmaya başladı.

Belirlenen pilot bölgelerde saha çalışmaları ve testleri sürdürülen GETAD sisteminin, mevcut takvim doğrultusunda 2027'nin başından itibaren Türkiye genelinde uygulanması planlanıyor.

Yeni modelle birlikte sosyal yardımlarda yaşanan mükerrer ödemelerin azaltılması ve kamu kaynaklarının ihtiyaç sahibi hanelere daha adil ve verimli biçimde ulaştırılması hedefleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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