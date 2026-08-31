Vatandaşlık Maaşı İçin Son Düzenlemeler Yapılıyor: Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi Nedir?
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Türkiye, sosyal yardım sisteminde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. “Vatandaşlık maaşı” olarak gündeme gelen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ile dar gelirli ailelerin ekonomik açıdan desteklenmesi ve sosyal yardım mekanizmasının daha kapsamlı hale getirilmesi amaçlanıyor.
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Bireysel değil hane halkı geliri esas alınacak.
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Yeni sosyal yardım modelinin öne çıkan başlıkları arasında şunlar yer alıyor:
Pilot bölgelerde uygulanmaya başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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