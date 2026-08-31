article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Melih Gökçek ve Oğlu Ahmet Gökçek Hakkındaki İddialar Büyüyor: "Almanya'dan Sonra Lüksemburg..."

Melih Gökçek ve Oğlu Ahmet Gökçek Hakkındaki İddialar Büyüyor: "Almanya'dan Sonra Lüksemburg..."

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2026 - 19:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel'in ifadesine başvuruldu. Ankara Adliyesi'ne çağrılan Ağırel, savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağırel elindeki bilgi ve belgeleri savcılığa teslim ettiğini açıkladı.

Ağırel elindeki bilgi ve belgeleri savcılığa teslim ettiğini açıkladı.

Ağırel, ifade işleminin ardından Ankara Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında elinde ilgili belgelerin bulunduğunu ve bunları savcılığa sunabileceğini daha önce belirttiğini söyleyen Ağırel, savcılığın da bu nedenle kendisini tanık olarak ifadeye çağırdığını ifade etti. Ağırel, 'Ben ilgili belgelere sahip olduğumu ve savcılığa teslim edebileceğimi beyan etmiştim. Dolayısıyla savcılık, tanık sıfatıyla ifademi almak üzere davet etti. Elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım.' dedi.

"Sermayeleri 30 bin avro, 3,8 milyon avroluk mal varlığı ediniyorlar."

"Sermayeleri 30 bin avro, 3,8 milyon avroluk mal varlığı ediniyorlar."

Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde 'HAMAG' isimli bir şirket kurduğunu belirten Ağırel, şirketle ilgili yaptığı incelemelerde dikkat çekici iddialara ulaştığını söyledi.

Ağırel, 'HAMAG, sıfır ciro ve sıfır çalışanla, 30 bin avro sermayesi olan bir şirket. 2024 yılında bir anda 3 milyon 800 bin avro mal varlığına sahip oluyor. Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonra bu mal varlığı 15 daire ve iki ticari alandan oluşuyor. Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve beş ticari alanın olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor. Orası da 8 milyon 700 bin avro değerinde bir yerdi. Buraya iki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor.' ifadelerini kullandı.

Almanya olmayınca Lüksemburg'a yönelmişler.

Almanya olmayınca Lüksemburg'a yönelmişler.

Murat Ağırel, açıklamalarının devamında şirketin daha sonra 'HAMAG' adıyla yeniden yapılandırıldığını ve sözleşmenin yenilendiğini belirterek, anlaşmadaki şartların yerine getirilmemesi nedeniyle satışın gerçekleşmediğini söyledi. Ağırel, sürecin daha sonra Lüksemburg'a yöneldiğini ifade ederek, 'Sonrasında burası 'HAMAG' adıyla tekrardan holding oluyor ve sözleşme yeniliyor ama sözleşmenin şartları yerine getirilmediği için bu satış gerçekleştirilemiyor. İstikamet Lüksemburg'a çevriliyor. Lüksemburg'da iki kişiden aldığım bilgiye göre yaklaşık 180-200 milyon avro gibi rakamlara bir alışveriş merkezinin pazarlığı yapılıyor. Bu alışveriş merkezinin pazarlığındaysa uzlaşma sağlanamıyor ve burayı almaktan vazgeçiyorlar. Buranın içerisindeki kişilerle ilgili bütün haberleri anlattım.' dedi.

"Çok daha büyük bir olay ortaya çıkacak"

"Çok daha büyük bir olay ortaya çıkacak"

Ağırel, soruşturmanın ilerleyen süreçte daha da kapsamlı hale gelebileceğini düşündüğünü belirterek, 'Bu soruşturmanın nihayetinde çok daha büyük bir olayın, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım. Savcılık bununla ilgili soruşturmaya devam ediyor.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın