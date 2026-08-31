Melih Gökçek ve Oğlu Ahmet Gökçek Hakkındaki İddialar Büyüyor: "Almanya'dan Sonra Lüksemburg..."
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel'in ifadesine başvuruldu. Ankara Adliyesi'ne çağrılan Ağırel, savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi.
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Ağırel elindeki bilgi ve belgeleri savcılığa teslim ettiğini açıkladı.
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"Sermayeleri 30 bin avro, 3,8 milyon avroluk mal varlığı ediniyorlar."
Almanya olmayınca Lüksemburg'a yönelmişler.
"Çok daha büyük bir olay ortaya çıkacak"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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