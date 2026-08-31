Melih Gökçek ve Oğlu Ahmet Gökçek Hakkındaki İddialar Büyüyor: "Almanya'dan Sonra Lüksemburg..."

Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde 'HAMAG' isimli bir şirket kurduğunu belirten Ağırel, şirketle ilgili yaptığı incelemelerde dikkat çekici iddialara ulaştığını söyledi.

Ağırel, 'HAMAG, sıfır ciro ve sıfır çalışanla, 30 bin avro sermayesi olan bir şirket. 2024 yılında bir anda 3 milyon 800 bin avro mal varlığına sahip oluyor. Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonra bu mal varlığı 15 daire ve iki ticari alandan oluşuyor. Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve beş ticari alanın olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor. Orası da 8 milyon 700 bin avro değerinde bir yerdi. Buraya iki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor.' ifadelerini kullandı.