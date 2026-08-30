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Melih Gökçek "Oğlum ve Torunlarım Almanya Vatandaşlığı İçin Şirket Kurdu" Dedi

Melih Gökçek "Oğlum ve Torunlarım Almanya Vatandaşlığı İçin Şirket Kurdu" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 23:23
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında resen soruşturma başlattığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gökçek, oğlunun ticari faaliyetleriyle ilgili suçlamaları reddederken yurt dışında herhangi bir mal varlığının bulunmadığını savundu.

Gökçek, oğlu ve torunlarının Almanya vatandaşlığı için yurt dışında şirket kurduklarını söyledi.

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Melih Gökçek, "alnım ak" dedi.

Melih Gökçek, "alnım ak" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek’in ticari faaliyetleri üzerinden kendisine yönelik suçlamalar yöneltildiğini savundu.

Gökçek, “Oğlumun yapmış olduğu bir ticareti benim üzerimden hesap sormaya kalkıyorlar. Oğlum da meşru yollardan bir ticaret yapmıştır. Bunun benimle ne ilgisi var?” ifadelerini kullandı. Hakkındaki iddiaları reddeden Gökçek, “Benim alnım ak. Yargı gelsin, benden hesap sorsun.” dedi.

Gökçek, soruşturma ve hakkındaki iddialara ilişkin Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a değerlendirmelerde bulundu. Burhan da Gökçek’in açıklamalarını tv100 ekranlarında izleyicilerle paylaştı.

Ahmet Gökçek, Almanya vatandaşlığına başvurmuş.

Ahmet Gökçek, Almanya vatandaşlığına başvurmuş.

Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek’in 2023 yılında Almanya’da bir şirket kurduğunu ve aynı dönemde Almanya vatandaşlığı için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Almanya’daki gayrimenkul alımlarının da bu süreçte gerçekleştiğini belirten Gökçek, ilk olarak iki daire satın alındığını, ardından kamuoyunda gündeme gelen binanın alımı için harekete geçildiğini aktardı.

Binanın aşamalı olarak satın alındığını ifade eden Gökçek, bu alımların finansmanının aileye ait ev ve araçların satılmasıyla sağlandığını savundu. Tüm işlemlerin banka üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Gökçek, “Ev ve arabalarını satarak aldılar. Bütün ödemeler bankadan yapıldı. Gizli ve saklı hiçbir şey yok” dedi.

Gökçek, FETÖ'yü suçladı.

Gökçek, FETÖ'yü suçladı.

Gökçek, “FETÖ’nün ölüm listesinde olan 4 kişiden biriyim.” ifadelerini kullandı.

Bu sözleri herhangi bir mazeret olarak öne sürmediğini belirten Gökçek, “Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum, bir gerçekliktir. Son yıllarda FETÖ ile mücadele ettim, CHP zihniyeti ile mücadele ettim. Mansur Yavaş‘ın yolsuzluklarını ortaya koydum. Herkes sessiz kalırken ben kendimi ortaya koydum pişman değilim bu yanlışları yarın da olsa üzerine giderim yargıya güveniyorum.” şeklinde konuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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