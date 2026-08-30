Melih Gökçek "Oğlum ve Torunlarım Almanya Vatandaşlığı İçin Şirket Kurdu" Dedi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında resen soruşturma başlattığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gökçek, oğlunun ticari faaliyetleriyle ilgili suçlamaları reddederken yurt dışında herhangi bir mal varlığının bulunmadığını savundu.
Gökçek, oğlu ve torunlarının Almanya vatandaşlığı için yurt dışında şirket kurduklarını söyledi.
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Melih Gökçek, "alnım ak" dedi.
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Ahmet Gökçek, Almanya vatandaşlığına başvurmuş.
Gökçek, FETÖ'yü suçladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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