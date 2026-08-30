Melih Gökçek "Oğlum ve Torunlarım Almanya Vatandaşlığı İçin Şirket Kurdu" Dedi

Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek’in 2023 yılında Almanya’da bir şirket kurduğunu ve aynı dönemde Almanya vatandaşlığı için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Almanya’daki gayrimenkul alımlarının da bu süreçte gerçekleştiğini belirten Gökçek, ilk olarak iki daire satın alındığını, ardından kamuoyunda gündeme gelen binanın alımı için harekete geçildiğini aktardı.

Binanın aşamalı olarak satın alındığını ifade eden Gökçek, bu alımların finansmanının aileye ait ev ve araçların satılmasıyla sağlandığını savundu. Tüm işlemlerin banka üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Gökçek, “Ev ve arabalarını satarak aldılar. Bütün ödemeler bankadan yapıldı. Gizli ve saklı hiçbir şey yok” dedi.