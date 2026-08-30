KKTC'de Gemi Faciası Sonrası 3 Günlük Yas İlan Edildi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan Filo Jet adlı yolcu gemisinin karıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Üstel, soruşturma kapsamında gemi kaptanı ile 7 görevlinin tutuklandığını açıkladı.

Kazanın bütün yönleriyle inceleneceğini belirten Üstel, olası bir ihmal veya sorumluluk tespit edilmesi durumunda gerekli adımların atılacağını ifade etti. Arama-kurtarma çalışmalarının ise kayıp kişilere ulaşılıncaya kadar kesintisiz şekilde sürdürüleceğini kaydetti.