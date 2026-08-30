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KKTC'de Gemi Faciası Sonrası 3 Günlük Yas İlan Edildi

KKTC'de Gemi Faciası Sonrası 3 Günlük Yas İlan Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 21:52
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KKTC Bakanlar Kurulu, Girne-Taşucu seferini gerçekleştiren yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi.

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3 günlük ulusal yas ilan edildi.

3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Girne açıklarında yaşanan deniz kazasının ardından olağanüstü gündemle bir araya gelen KKTC Bakanlar Kurulu, hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi.

Alınan karara göre ulusal yas 31 Ağustos 2026’da başlayacak ve 2 Eylül’de gün batımına kadar sürecek.

Geminin kaptanı tutuklanmıştı.

Geminin kaptanı tutuklanmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan Filo Jet adlı yolcu gemisinin karıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Üstel, soruşturma kapsamında gemi kaptanı ile 7 görevlinin tutuklandığını açıkladı.

Kazanın bütün yönleriyle inceleneceğini belirten Üstel, olası bir ihmal veya sorumluluk tespit edilmesi durumunda gerekli adımların atılacağını ifade etti. Arama-kurtarma çalışmalarının ise kayıp kişilere ulaşılıncaya kadar kesintisiz şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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