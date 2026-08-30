KKTC'de Gemi Faciası Sonrası 3 Günlük Yas İlan Edildi
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KKTC Bakanlar Kurulu, Girne-Taşucu seferini gerçekleştiren yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi.
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3 günlük ulusal yas ilan edildi.
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Geminin kaptanı tutuklanmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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