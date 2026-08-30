Girne Açıklarında Batan Gemiyle İlgili Süren Soruşturmada Gemi Kaptanı Tutuklandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin arama kurtarma çalışmalarında acı bilanço ortaya çıktı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 237 kişinin kurtarıldığını ve 23 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Denizdeki arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.
Gözaltına alınan isimlerin olduğu soruşturmada gemi kaptanının tutuklandığı öğrenildi.
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7 kişi tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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