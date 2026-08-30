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Girne Açıklarında Batan Gemiyle İlgili Süren Soruşturmada Gemi Kaptanı Tutuklandı

Girne Açıklarında Batan Gemiyle İlgili Süren Soruşturmada Gemi Kaptanı Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 18:56
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin arama kurtarma çalışmalarında acı bilanço ortaya çıktı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 237 kişinin kurtarıldığını ve 23 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Denizdeki arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan isimlerin olduğu soruşturmada gemi kaptanının tutuklandığı öğrenildi.

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7 kişi tutuklandı.

7 kişi tutuklandı.

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan Filo Jet isimli yolcu gemisiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Üstel, geminin kaptanı ile 7 görevlinin tutuklandığını belirtti.

Kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını vurgulayan Üstel, herhangi bir ihmal veya sorumluluk tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Üstel ayrıca, kayıp kişilere ulaşılana kadar arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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