TESK Başkanı Palandöken'den Akaryakıt Çağrısı: Eşel Mobil Sistemi Şart
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışların taksici, dolmuşçu ve kamyoncu esnafının maliyetlerini yükselttiğini söyledi. Palandöken, zamların pompaya geçici süreyle yansıtılmaması için eşel mobil sisteminin devreye alınması çağrısında bulundu. TESK Başkanı, akaryakıt kaynaklı maliyet artışının enflasyonla mücadeleyi de zorlaştırdığını vurguladı. Palandöken'in açıklaması, akaryakıt zamlarının ulaşım esnafından market raflarına kadar geniş bir alanı etkilediği bir dönemde geldi.
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Akaryakıttaki artış taksici, dolmuşçu ve kamyoncu esnafını doğrudan vuruyor
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TESK Başkanından çözüm önerisi: Eşel mobil sistemi geri gelsin.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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