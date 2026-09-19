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TESK Başkanı Palandöken'den Akaryakıt Çağrısı: Eşel Mobil Sistemi Şart

TESK Başkanı Palandöken'den Akaryakıt Çağrısı: Eşel Mobil Sistemi Şart

Zam Enflasyon Akaryakıt
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 23:01
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışların taksici, dolmuşçu ve kamyoncu esnafının maliyetlerini yükselttiğini söyledi. Palandöken, zamların pompaya geçici süreyle yansıtılmaması için eşel mobil sisteminin devreye alınması çağrısında bulundu. TESK Başkanı, akaryakıt kaynaklı maliyet artışının enflasyonla mücadeleyi de zorlaştırdığını vurguladı. Palandöken'in açıklaması, akaryakıt zamlarının ulaşım esnafından market raflarına kadar geniş bir alanı etkilediği bir dönemde geldi.

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Akaryakıttaki artış taksici, dolmuşçu ve kamyoncu esnafını doğrudan vuruyor

Akaryakıttaki artış taksici, dolmuşçu ve kamyoncu esnafını doğrudan vuruyor

Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin başta taksi, dolmuş ve kamyon işletmeciliği olmak üzere ulaştırma sektöründeki esnafı doğrudan etkilediğini söyledi. TESK Başkanı, artan yakıt giderlerinin esnaf tarafından taşınan ürünlerin fiyatına da yansıdığını, bunun da genel fiyat artışını körüklediğini belirtti.

'Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşı hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor' diyen Palandöken, esnafın araçlarıyla taşıdığı ürünlerin maliyetinin yükselmesinin enflasyonu da yukarı çektiğini kaydetti. Nakliye giderlerindeki artışın önümüzdeki dönemde bakliyat gibi temel gıda ürünlerinde yeni bir fiyat yükselişine kapı aralayabileceğini söyledi.

TESK Başkanından çözüm önerisi: Eşel mobil sistemi geri gelsin.

TESK Başkanından çözüm önerisi: Eşel mobil sistemi geri gelsin.

Akaryakıt zamlarının vatandaş üzerindeki etkisini hafifletmek için eşel mobil sisteminin yeniden gündeme alınması gerektiğini söyleyen Palandöken, bu modelin petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı pompaya birebir yansıtmadan geçici bir denge sağlayabileceğini ifade etti. 'Petroldeki zamların eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre, vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım' diyen Palandöken, pompa fiyatlarının artık günlük yaşamın önemli bir maliyet kalemi haline geldiğini savundu.

TESK Başkanı, akaryakıt zamlarının yalnızca ulaşım giderlerini değil; toplu taşımadan servis araçlarına, kamyon taşımacılığından market raflarındaki ürün fiyatlarına kadar geniş bir yelpazeyi etkilediğini vurguladı. Palandöken, deterjan ve kozmetik gibi petrol türevi ürünlerin üretildiği sektörlerde de maliyet artışı yaşandığını belirterek, 'Bu işleyişi durdurmak lazım, bu sıkıntının önlenmesi lazım' ifadelerini kullandı. TESK Başkanı, enflasyonla mücadelede vatandaşın alım gücünün korunması için akaryakıt zamlarının sınırlandırılmasının hem esnafı hem de tüketicileri rahatlatacağını sözlerine ekledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, ülke genelinde milyonlarca esnaf ve sanatkarı temsil eden çatı kuruluş olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Konfederasyonun daha önce de yakıt ve enerji maliyetlerine ilişkin benzer çağrılarda bulunduğu biliniyor; Palandöken'in bu açıklaması da esnafın artan gider kalemlerine karşı sürdürdüğü mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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