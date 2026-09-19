TESK Başkanı Palandöken'den Akaryakıt Çağrısı: Eşel Mobil Sistemi Şart

Akaryakıt zamlarının vatandaş üzerindeki etkisini hafifletmek için eşel mobil sisteminin yeniden gündeme alınması gerektiğini söyleyen Palandöken, bu modelin petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı pompaya birebir yansıtmadan geçici bir denge sağlayabileceğini ifade etti. 'Petroldeki zamların eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre, vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım' diyen Palandöken, pompa fiyatlarının artık günlük yaşamın önemli bir maliyet kalemi haline geldiğini savundu.

TESK Başkanı, akaryakıt zamlarının yalnızca ulaşım giderlerini değil; toplu taşımadan servis araçlarına, kamyon taşımacılığından market raflarındaki ürün fiyatlarına kadar geniş bir yelpazeyi etkilediğini vurguladı. Palandöken, deterjan ve kozmetik gibi petrol türevi ürünlerin üretildiği sektörlerde de maliyet artışı yaşandığını belirterek, 'Bu işleyişi durdurmak lazım, bu sıkıntının önlenmesi lazım' ifadelerini kullandı. TESK Başkanı, enflasyonla mücadelede vatandaşın alım gücünün korunması için akaryakıt zamlarının sınırlandırılmasının hem esnafı hem de tüketicileri rahatlatacağını sözlerine ekledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, ülke genelinde milyonlarca esnaf ve sanatkarı temsil eden çatı kuruluş olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Konfederasyonun daha önce de yakıt ve enerji maliyetlerine ilişkin benzer çağrılarda bulunduğu biliniyor; Palandöken'in bu açıklaması da esnafın artan gider kalemlerine karşı sürdürdüğü mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor.