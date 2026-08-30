Girne'deki Faciada Bir Çocuğu Kurtaran Gencin Anlattıkları Yaşananları Ortaya Çıkardı
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Girne açıklarında seyrederken alabora olan katamaran tipi yolcu gemisinden sağ kurtulan bir gencin anlattıkları, facianın boyutunu ve yaşanan panik anlarını gözler önüne serdi.
Kazazede genç, hareket anından itibaren geminin dalgalar üzerinde tehlikeli bir şekilde sekerek ilerlediğini, içerideki deliklerden suların fışkırdığını belirtti. Koltukların patlamasıyla birlikte yolcuların 'sahil güvenliği arayın' diye bağırdığını belirten genç, başlangıçta görevlilerin “sorun yok, normal, insanlar panik yaptı” diyerek durumu sakinleştirmeye çalıştığını ancak kısa süre içinde kapıların kilitlenmesiyle büyük bir çaresizlik yaşandığını ifade etti.
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Faciadan kurtulun genç yaşananları anlattı.
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Genç facia anında yaşanan çaresizliği anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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