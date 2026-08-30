Girne'deki Faciada Bir Çocuğu Kurtaran Gencin Anlattıkları Yaşananları Ortaya Çıkardı

Geminin su alması ve ağırlığı hafifletmek amacıyla mazot boşaltılması nedeniyle suya atladıklarını belirten genç, geminin batarken insanları vakumla aşağı çekmesinden korktuklarını dile getirdi. Kendi imkânlarıyla ve çevredekilerin yardımıyla aralarında bebeklerin de bulunduğu birçok çocuğu ve aileyi kurtararak cankurtaran botlarına ulaştırdıklarını söyleyen kazazede, geminin ters dönmesiyle birlikte camları kırarak içeride mahsur kalanları çıkardıklarını belirtti.

Yetkililerin ve arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu kazada, yaralılar ve kurtarılan yolcular hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.