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Girne'deki Faciada Bir Çocuğu Kurtaran Gencin Anlattıkları Yaşananları Ortaya Çıkardı

Girne'deki Faciada Bir Çocuğu Kurtaran Gencin Anlattıkları Yaşananları Ortaya Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 21:13
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Girne açıklarında seyrederken alabora olan katamaran tipi yolcu gemisinden sağ kurtulan bir gencin anlattıkları, facianın boyutunu ve yaşanan panik anlarını gözler önüne serdi.

Kazazede genç, hareket anından itibaren geminin dalgalar üzerinde tehlikeli bir şekilde sekerek ilerlediğini, içerideki deliklerden suların fışkırdığını belirtti. Koltukların patlamasıyla birlikte yolcuların 'sahil güvenliği arayın' diye bağırdığını belirten genç, başlangıçta görevlilerin “sorun yok, normal, insanlar panik yaptı” diyerek durumu sakinleştirmeye çalıştığını ancak kısa süre içinde kapıların kilitlenmesiyle büyük bir çaresizlik yaşandığını ifade etti.

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Faciadan kurtulun genç yaşananları anlattı.

Genç facia anında yaşanan çaresizliği anlattı.

Genç facia anında yaşanan çaresizliği anlattı.

Geminin su alması ve ağırlığı hafifletmek amacıyla mazot boşaltılması nedeniyle suya atladıklarını belirten genç, geminin batarken insanları vakumla aşağı çekmesinden korktuklarını dile getirdi. Kendi imkânlarıyla ve çevredekilerin yardımıyla aralarında bebeklerin de bulunduğu birçok çocuğu ve aileyi kurtararak cankurtaran botlarına ulaştırdıklarını söyleyen kazazede, geminin ters dönmesiyle birlikte camları kırarak içeride mahsur kalanları çıkardıklarını belirtti.

Yetkililerin ve arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu kazada, yaralılar ve kurtarılan yolcular hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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