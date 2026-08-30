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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne'de Yaşanan Kazayla İlgili Mesaj Yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne'de Yaşanan Kazayla İlgili Mesaj Yayınladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 17:54
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batmasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında can kaybı yaşandığı bildirildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 237 kişinin kurtarıldığını ve 23 kişiye ise henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Girne açıklarında saat 12.30 civarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizdeki arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: 

'Bugün Girne’den Mersin Taşucu’na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. 

Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. 

Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. 

Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.'

Kazanın sebebi de araştırılıyor.

Kazanın sebebi de araştırılıyor.

Geminin su alarak alabora olmasına neyin yol açtığı henüz belirlenemedi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, olayın nedenine ilişkin şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılmadığını belirtti.

Kaza sırasında denizin oldukça hareketli olduğu aktarılırken, geminin batış nedeninin yürütülecek incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililerin operasyonun seyrine göre hayatını kaybeden, kurtarılan ve kendisinden haber alınamayan kişilerin sayılarını güncellemesi bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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