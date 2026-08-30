Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne'de Yaşanan Kazayla İlgili Mesaj Yayınladı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batmasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında can kaybı yaşandığı bildirildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 237 kişinin kurtarıldığını ve 23 kişiye ise henüz ulaşılamadığını açıkladı.
Girne açıklarında saat 12.30 civarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizdeki arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.
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Kazanın sebebi de araştırılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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