Sosyal Medyada Retweet Yaptığı İçin 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Aldı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onayarak sosyal medya paylaşımları açısından dikkat çeken bir karara imza attı.

Kararda, bir kişinin fotoğraf veya videoyu daha önce kendi hesabından paylaşmış olmasının, bu içeriklerin başka kişiler tarafından onun rızası olmadan yeniden yayımlanabileceği anlamına gelmediği belirtildi.

Bilişim hukuku uzmanları da yeniden paylaşılan içeriklerin suç unsuru taşıması halinde hukuki sorumluluk doğabileceğine dikkat çekiyor.

Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Burçak Ünsal, kişinin fotoğrafı veya videosunun onu diğer kişilerden ayırt edilebilir hale getirmesi nedeniyle kişisel veri kapsamında değerlendirildiğini belirtti. İçeriğin daha önce kamuya açık şekilde paylaşılmış olmasının, üçüncü kişilere bunu yeniden yayma hakkı vermediğini ifade eden Ünsal, bu yaklaşımın artık yerleşik içtihat haline geldiğini söyledi.