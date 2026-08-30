article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sosyal Medyada Retweet Yaptığı İçin 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Aldı

Sosyal Medyada Retweet Yaptığı İçin 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 16:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yerel mahkeme, sosyal medyada başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan bir gönderiyi kendi hesabında yeniden yayınlayan sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay da mahkemenin verdiği kararı onadı.

Kaynak - NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mağdurun şikayeti üzerine dava açıldı.

Mağdurun şikayeti üzerine dava açıldı.

Yargıtay, sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Olayda bir kişi, darp edildiği anlara ilişkin görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Mağdurun bir arkadaşı ise söz konusu videoyu kendi hesabında yeniden yayınladı.

Mağdurun şikayeti üzerine görüntüleri paylaşan kişiler hakkında, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma” suçlamasıyla dava açıldı.

Davayı değerlendiren yerel mahkeme, sanıklardan birine 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Emsal karar olarak değerlendirildi.

Emsal karar olarak değerlendirildi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onayarak sosyal medya paylaşımları açısından dikkat çeken bir karara imza attı.

Kararda, bir kişinin fotoğraf veya videoyu daha önce kendi hesabından paylaşmış olmasının, bu içeriklerin başka kişiler tarafından onun rızası olmadan yeniden yayımlanabileceği anlamına gelmediği belirtildi.

Bilişim hukuku uzmanları da yeniden paylaşılan içeriklerin suç unsuru taşıması halinde hukuki sorumluluk doğabileceğine dikkat çekiyor.

Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Burçak Ünsal, kişinin fotoğrafı veya videosunun onu diğer kişilerden ayırt edilebilir hale getirmesi nedeniyle kişisel veri kapsamında değerlendirildiğini belirtti. İçeriğin daha önce kamuya açık şekilde paylaşılmış olmasının, üçüncü kişilere bunu yeniden yayma hakkı vermediğini ifade eden Ünsal, bu yaklaşımın artık yerleşik içtihat haline geldiğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın