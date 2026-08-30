Sosyal Medyada Retweet Yaptığı İçin 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Aldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yerel mahkeme, sosyal medyada başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan bir gönderiyi kendi hesabında yeniden yayınlayan sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay da mahkemenin verdiği kararı onadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mağdurun şikayeti üzerine dava açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emsal karar olarak değerlendirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın