Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek Hakkındaki İddialara Yönelik Soruşturma Başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. İddiaların aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla konuya ilişkin re’sen soruşturma başlatıldı.
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Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para iddiaları gündeme gelmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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