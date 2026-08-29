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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek Hakkındaki İddialara Yönelik Soruşturma Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek Hakkındaki İddialara Yönelik Soruşturma Başlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 23:01
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. İddiaların aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla konuya ilişkin re’sen soruşturma başlatıldı.

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Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para iddiaları gündeme gelmişti.

Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para iddiaları gündeme gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında basında yer alan iddialar üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında, Gökçek’in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönünde bazı basın ve yayın organlarında iddiaların gündeme getirildiği belirtildi. Söz konusu iddiaların araştırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılık, soruşturmanın iddiaların gerçeğe uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yürütüleceğini bildirirken, açıklamayı kamuoyunun bilgisine sundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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