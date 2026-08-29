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Fidan Hoca Olarak Tanınan Fidan Atalay Tutuklandı

Fidan Hoca Olarak Tanınan Fidan Atalay Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 17:55
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak tanınan Fidan Atalay hakkında “müstehcenlik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla başlattığı soruşturma kapsamında Atalay, İzmir’de gözaltına alındı. Ankara’ya sevk edilen Atalay, SEGBİS üzerinden ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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"Fidan Hoca" tutuklandı.

"Fidan Hoca" tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak tanınan Fidan Atalay hakkında “müstehcenlik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla başlattığı soruşturma kapsamında Atalay, İzmir’de gözaltına alındı. Ankara’ya sevk edilen Atalay, SEGBİS üzerinden ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak bilinen Fidan Atalay’ın “fidannatalay” adlı Instagram hesabındaki paylaşım, video ve fotoğraflar hakkında re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılık, söz konusu içeriklerin TCK’nin 226. maddesinde yer alan “müstehcenlik” suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Atalay’ın bu yöntemle gelir elde ettiği iddiası da TCK’nin 282. maddesinde düzenlenen “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında soruşturmaya dahil edildi.

Nöbetçi Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Nöbetçi Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Başsavcılığın talimatıyla İzmir’de gözaltına alınan Fidan Atalay’ın işlemleri tamamlandı. Atalay’ın ifadesi SEGBİS üzerinden alınırken, şüpheli tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda Fidan Atalay’ın tutuklanmasına karar verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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