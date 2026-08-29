Fidan Hoca Olarak Tanınan Fidan Atalay Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak bilinen Fidan Atalay’ın “fidannatalay” adlı Instagram hesabındaki paylaşım, video ve fotoğraflar hakkında re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılık, söz konusu içeriklerin TCK’nin 226. maddesinde yer alan “müstehcenlik” suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Atalay’ın bu yöntemle gelir elde ettiği iddiası da TCK’nin 282. maddesinde düzenlenen “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında soruşturmaya dahil edildi.