Fidan Hoca Olarak Tanınan Fidan Atalay Tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak tanınan Fidan Atalay hakkında “müstehcenlik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla başlattığı soruşturma kapsamında Atalay, İzmir’de gözaltına alındı. Ankara’ya sevk edilen Atalay, SEGBİS üzerinden ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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"Fidan Hoca" tutuklandı.
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Re'sen soruşturma başlatılmıştı.
Nöbetçi Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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