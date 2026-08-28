article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fidan Hoca Olarak Tanınan Fidan Atalay Hakkında Soruşturma Açıldı, İzmir'de Gözaltına Alındı

Fidan Hoca Olarak Tanınan Fidan Atalay Hakkında Soruşturma Açıldı, İzmir'de Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 19:02 Son Güncelleme: 28.08.2026 - 19:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fidan Atalay hakkında müstehcenlik suçundan elde ettiği gelirle suçtan kaynaklanan gelirle mal varlığını aklama suçundan re’sen soruşturma başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak bilinen ve “fidannatalay” kullanıcı adıyla paylaşım yapan Fidan Atalay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak bilinen ve “fidannatalay” kullanıcı adıyla paylaşım yapan Fidan Atalay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından 28 Ağustos 2026 tarihinde yapılan basın açıklamasında, “fidannatalay” isimli veya rumuzlu Instagram kullanıcısı tarafından paylaşılan içeriklerin incelemeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesi kapsamında düzenlenen “Müstehcenlik” suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Başsavcılık ayrıca, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin TCK’nın 282. maddesinde düzenlenen “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulunulduğunu bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu değerlendirmeler doğrultusunda re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay’ın İzmir’de gözaltına alındığı bildirildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
8
7
6
5
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın