Milyonlarca Yatırımcı Diken Üstünde: Bakan Şimşek'ten Borsa ve Fon Açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında son yaşananları ele aldı. Borsa ve fon gündemine değinen Bakan Şimşek, 'Genel yayılmış risk yok. Atılan adımlar yatırımcıların haklarını korumaya yönelik' dedi.
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Bakan Mehmet Şimşek, borsada son durumu açıkladı.
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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle devam etti:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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