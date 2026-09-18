Apple TV Artık Türkiye'de: Apple TV Ne Kadar, Nasıl Üye Olunur, Hangi Cihazlarda İzlenir?
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Yıllarca 'Türkiye'de neden yok?' diye sorulan Apple TV sonunda erişime açıldı. Apple'ın 14 Eylül 2026 tarihli duyurusuna göre Türkiye'deki iCloud+ aboneleri bu aydan itibaren Apple TV ve Apple Arcade'e ek ücret ödemeden erişebiliyor. Yani servis artık ayrı bir abonelik olarak satılmıyor. iCloud+ paketinin içinde geliyor ve fiyatlar aylık 49,99 TL'den başlıyor. Aile İçi Paylaşım sayesinde aynı abonelik ev içinde toplam altı kişiye kadar kullanılabiliyor.
Peki Apple TV ne kadar, nasıl izlenir?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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