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Apple TV Artık Türkiye'de: Apple TV Ne Kadar, Nasıl Üye Olunur, Hangi Cihazlarda İzlenir?

Apple TV Artık Türkiye'de: Apple TV Ne Kadar, Nasıl Üye Olunur, Hangi Cihazlarda İzlenir?

Apple
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
18.09.2026 - 10:42 Son Güncelleme: 18.09.2026 - 10:43
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Yıllarca 'Türkiye'de neden yok?' diye sorulan Apple TV sonunda erişime açıldı. Apple'ın 14 Eylül 2026 tarihli duyurusuna göre Türkiye'deki iCloud+ aboneleri bu aydan itibaren Apple TV ve Apple Arcade'e ek ücret ödemeden erişebiliyor. Yani servis artık ayrı bir abonelik olarak satılmıyor. iCloud+ paketinin içinde geliyor ve fiyatlar aylık 49,99 TL'den başlıyor. Aile İçi Paylaşım sayesinde aynı abonelik ev içinde toplam altı kişiye kadar kullanılabiliyor.

Peki Apple TV ne kadar, nasıl izlenir?

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Apple TV Nedir, Apple TV+ ile Aynı Şey mi?

Apple TV Nedir, Apple TV+ ile Aynı Şey mi?

Apple TV ve Apple TV+ birbirine çok sık karıştırılıyor:

  • Birincisi bir donanım: televizyonunuza HDMI ile bağlanan, Apple TV 4K adlı küçük siyah kutu. 

  • İkincisi ise bir yayın servisi; yani Netflix'in ya da Disney+'ın karşılığı. Türkiye'ye yeni gelen şey bu ikincisi, yani içerik servisi. Kutuyu almanız şart değil.

Servis 1 Kasım 2019'da 'Apple TV+' adıyla yayına başlamıştı. Apple sonradan sondaki artıyı kaldırdı ve servisin adı sadece 'Apple TV' oldu. Dolayısıyla 'Apple TV+ mı, Apple TV mi?' sorusunun cevabı: ikisi aynı servis, yalnızca adı değişti. Arama sonuçlarında hâlâ her iki yazım da karşınıza çıkıyor.

Türkiye açısından değişen şey ise erişim oldu. Apple'ın açıklamasına göre bu genişletilmiş iCloud+ teklifiyle Türkiye'deki kullanıcılar Apple TV'ye ilk kez erişebiliyor. Yani artık hesabı yurt dışından almak gibi uygulamalara gerek yok.

Apple TV Türkiye Fiyatı Ne Kadar? Aylık Ücret 49,99 TL'den Başlıyor

Apple TV Türkiye Fiyatı Ne Kadar? Aylık Ücret 49,99 TL'den Başlıyor

Apple TV için ayrıca bir ücret ödemiyorsunuz, iCloud+ aboneliğinin ücretini ödüyorsunuz. 

Apple'ın Türkiye için açıkladığı iCloud+ tarifeleri en düşük 50 GB planında aylık 49,99 TL'den başlıyor ve depolama arttıkça yükseliyor. 

Apple'ın kendi sitesinde yayımlanan güncel aylık fiyatlar şöyle:

  • 50 GB — 49,99 TL

  • 200 GB — 169,99 TL

  • 2 TB — 549,99 TL

  • 6 TB — 1.699,99 TL

  • 12 TB — 3.399,99 TL

Hangi planı seçerseniz seçin Apple TV ve Apple Arcade dahil geliyor. Aradaki fark yalnızca iCloud depolama alanı. Dolayısıyla sadece dizi film izlemek isteyen biri için en mantıklı seçenek 49,99 TL'lik 50 GB planı; fotoğraf yedeği için yer arayanlar üst basamaklara çıkıyor.

Ayrıca, iCloud+ abonesiyseniz Apple Music'e de indirimli geçebiliyorsunuz. Apple'ın verdiği fiyatlar bireysel abonelik için 49,99 TL, aile aboneliği için 134,99 TL. Bu indirimli fiyat, Aile İçi Paylaşım üzerinden iCloud+ kullananlar için de geçerli.

Apple TV'ye Nasıl Üye Olunur?

Apple TV'ye Nasıl Üye Olunur?

Apple TV'ye artık tek başına abone olunamıyor. Apple açıklamasında bunu net biçimde söylüyor: 'Bu değişiklikle Apple Arcade ve Apple TV, Türkiye'de ayrı abonelik halinde sunulmayacak.' Dolayısıyla 'Apple TV aboneliği nasıl alınır' sorusunun yanıtı artık 'iCloud+ aboneliği nasıl alınır' sorusuyla aynı.

Yol da Apple ekosisteminin içinden geçiyor. Apple, kullanıcıların Ayarlar uygulamasını açıp abonelik durumlarını kontrol edebileceğini ve iCloud tarifelerini doğrudan iPhone, iPad, Mac ya da Apple Vision Pro üzerinden güncelleyebileceğini belirtiyor. Yani plan değişikliği için bilgisayara ya da ayrı bir siteye gitmeniz gerekmiyor; cihazın kendi ayarları yeterli.

Halihazırda iCloud'a para ödüyorsanız zaten iCloud+ abonesisiniz. Bu durumda yapmanız gereken tek şey Apple TV uygulamasını açmak. Uygulamayı hiç kullanmadıysanız iPhone ve iPad'de kurulu olarak geliyor; akıllı TV'lerde ise mağazadan indirmek gerekiyor.

Apple TV Ücretsiz mi? İşte Hiç Ek Ücret Ödemeyecek Olanlar

Apple TV Ücretsiz mi? İşte Hiç Ek Ücret Ödemeyecek Olanlar

'Apple TV ücretsiz mi' sorusunun cevabı kim olduğunuza bağlı. Servis kendi başına bedava değil; ama hâlihazırda iCloud+ ödemesi yapıyorsanız Apple TV için tek kuruş fazla ödemiyorsunuz. Apple bunu 'ek ücret ödemeden erişebilecek' ifadesiyle duyurdu. Türkiye'de iCloud depolaması satın almış milyonlarca kullanıcı için bu, faturaya hiç dokunmayan bir eklenti anlamına geliyor.

Aynı paketin içinde Apple TV'nin yanında iki şey daha var. Birincisi 200'den fazla oyunun bulunduğu Apple Arcade; reklamsız ve uygulama içi satın alma olmadan, çevrimdışı da oynanabiliyor. İkincisi Apple Music Select: Apple Music tarafından hazırlanan, reklamsız dinleme için tasarlanmış istasyon koleksiyonu. Bu, Apple Music'in tamamı değil, radyo istasyonu benzeri bir seçki.

Ücretsiz deneme süresi konusunda ise Apple'ın Türkiye duyurusunda herhangi bir bilgi yok. Deneme hakkınız olup olmadığını, cihazınızda Ayarlar üzerinden abonelik ekranına girdiğinizde göreceğiniz teklif belirliyor.

Apple TV Kaç Kişi Kullanabilir? Aile İçi Paylaşım ile Toplam 6 Kişi

Apple TV Kaç Kişi Kullanabilir? Aile İçi Paylaşım ile Toplam 6 Kişi

Apple'ın açıklamasına göre Aile İçi Paylaşım özelliği, kullanıcıların iCloud+ aboneliğini ailelerindeki beş kişiyle paylaşabilmesini sağlıyor. Abonelik sahibiyle birlikte hesaplandığında bu toplam altı kişi demek. Paylaşılan şey yalnızca Apple TV de değil; aynı grup depolama alanından ve Apple Arcade'den de yararlanıyor.

Bu ayrıntı fiyat tablosunu tamamen değiştiriyor. 49,99 TL'lik en düşük plan altı kişiye bölündüğünde kişi başı maliyet 10 liranın altına iniyor. Türkiye'deki yayın platformu fiyatlarıyla kıyaslandığında Apple'ın bu paketi agresif bir konumda duruyor — ve aramalarda 'Apple TV kaç kişi kullanabilir' sorusunun bu kadar çok sorulmasının sebebi de bu.

Bir uyarı da eklemek gerekiyor: Aile İçi Paylaşım, rastgele arkadaşlarla kurulan bir sistem değil. Apple'ın aile grubu yapısı, aynı aile organizatörüne bağlı hesaplar üzerine kurulu ve grup üyeliği sık sık değiştirilemiyor. Yani 'altı kişiyiz, bölüşelim' planı yapanların bu kısıtı hesaba katması gerekiyor.

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Apple TV Hangi Cihazlarda İzlenir? Akıllı TV ve Oyun Konsolu da Listede

Apple TV Hangi Cihazlarda İzlenir? Akıllı TV ve Oyun Konsolu da Listede

Apple TV izlemek için iPhone'unuz olmak zorunda değil. Apple'ın kendi listesine göre servis iPhone, iPad, Apple TV 4K ve Mac'in yanında popüler akıllı TV'ler ve oyun konsolları dahil 1 milyardan fazla ekranda çalışıyor. Apple ayrıca tarayıcı üzerinden tv.apple.com adresinden de izlenebildiğini belirtiyor.

Bu, pratikte şu anlama geliyor: Samsung, LG gibi markaların akıllı televizyonlarında Apple TV uygulamasını mağazadan indirip hesabınızla giriş yapabiliyorsunuz. PlayStation ve Xbox kullanıcıları için de aynı yol açık. Yani televizyonunuz yeterince yeniyse Apple TV 4K kutusunu almanız gerekmiyor.

Eski bir televizyonunuz varsa iki seçeneğiniz var: ya telefonunuzdan/tabletinizden yayın aktarımı yapmak ya da Apple TV 4K gibi bir aygıt kullanmak. Apple Arcade tarafında ise cihaz listesi biraz daha dar; oyunlar iPhone, iPad, Mac ve Apple TV 4K'da oynanabiliyor. Apple, bazı içeriklerin ve özelliklerin her ülkede, bölgede veya aygıtta kullanılamayabileceğini de not düşüyor.

Apple TV'de Hangi Diziler ve Filmler Var? Severance, Ted Lasso ve F1 Öne Çıkıyor

Apple TV'de Hangi Diziler ve Filmler Var? Severance, Ted Lasso ve F1 Öne Çıkıyor

Apple TV'nin katalog mantığı diğer platformlardan farklı: burada eski film ve dizi arşivi yok, neredeyse tamamı Apple'ın kendi ürettiği yapımlardan oluşuyor. Apple'ın Türkiye duyurusunda öne çıkardığı başlıklar şunlar:

  • Severance — dünya çapında kültürel fenomen hâline gelen dizi

  • Ted Lasso — Emmy ödüllü komedi

  • The Studio — Emmy ödüllü komedi

  • Pluribus — Apple'ın en çok izlenen dizisi

  • CODA — En İyi Film Oscar'ı kazanan uzun metraj

  • F1 — Oscar ödüllü ve tüm zamanların en yüksek gişe hasılatına sahip spor filmi

Bunların yanında belgeseller, çocuk ve aile programları da katalogda yer alıyor ve Apple her hafta yeni yapım eklendiğini belirtiyor.

Servisin ödül geçmişi de bu iddiayı destekliyor. Apple'ın verdiği rakamlara göre yayına başladığı 2019'dan bu yana Apple Original filmler, belgeseller ve diziler 900'den fazla ödül kazandı ve 3.800'den fazla ödüle aday gösterildi.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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