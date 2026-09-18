Kolajen Nedir? Türleri, Kaynakları ve Kolajen Takviyesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Son yıllarda güzellik ve sağlıklı yaşam gündeminin en çok konuşulan konularından biri hiç kuşkusuz kolajen. Cilt bakımından spor beslenmesine kadar pek çok alanda adını duyduğumuz kolajen, aslında vücudumuzda doğal olarak bulunan ve yapısal bütünlüğün korunmasında görev alan bir proteindir. Peki kolajen tam olarak nedir, kaç türü vardır, hangi kaynaklardan alınır ve kolajen takviyesi seçerken nelere dikkat edilmelidir? Bu yazıda merak edilen tüm soruları bilimsel veriler ışığında ele alıyoruz.
Kolajen Nedir?
Kolajen, insan vücudunda en fazla bulunan proteindir ve toplam protein miktarının yaklaşık üçte birini oluşturur. Cilt, kemik, kıkırdak, tendon, bağ ve kas dokusunun temel yapı taşlarından biri olan kolajen, adeta vücudu bir arada tutan bir iskele görevi görür. Kelime kökeni eski Yunanca 'kolla' yani yapıştırıcı sözcüğünden gelmektedir; bu da proteinin dokular arasındaki bağlayıcı rolünü çok iyi özetler.
Kolajen molekülleri, üçlü sarmal yapıda birbirine dolanmış amino asit zincirlerinden oluşur. Bu zincirlerde özellikle glisin, prolin ve hidroksiprolin amino asitleri yoğun olarak yer alır. Bu özel yapı, kolajene hem esneklik hem de dayanıklılık kazandırır.
Vücut kolajeni kendi başına üretir; ancak bu üretim yaşla birlikte azalır. Yirmili yaşların ortasından itibaren kolajen üretimi her yıl yaklaşık yüzde bir oranında düşer. Güneş ışınlarına aşırı maruz kalma, sigara, dengesiz beslenme, uykusuzluk ve stres gibi etkenler de bu azalmayı hızlandırabilir.
Kolajen Türleri Nelerdir?
Kolajen Kaynakları Nelerdir?
Kolajen alımını desteklemenin iki temel yolu vardır: beslenme ve takviyeler.
Besin kaynakları: Kemik suyu, paça çorbası, kelle, tavuk derisi, balık derisi ve sakatat gibi hayvansal gıdalar doğal kolajen içerir. Bunun yanı sıra vücudun kolajen üretiminde kullandığı amino asitleri sağlayan yumurta, süt ürünleri, et ve baklagiller de dolaylı olarak destekleyicidir. C vitamini açısından zengin narenciye, kivi ve biber gibi gıdalar ile çinko ve bakır içeren kuruyemişler de bu süreçte önemli rol oynar.
Takviyeler: Günümüzde en yaygın kullanılan form hidrolize kolajen, yani kolajen peptitleridir. Bu formda kolajen molekülleri enzimatik yöntemle daha küçük parçalara ayrılır; böylece sindirim sisteminde daha kolay çözünür ve emilir. Hidrolize kolajen; toz, tablet, kapsül, şase ve içilebilir sıvı formlarda satışa sunulmaktadır.
Kolajen Takviyesi Kimler İçin Uygundur?
Kolajen Takviyesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
Piyasada çok sayıda kolajen ürünü bulunması, doğru seçimi zorlaştırabilir. Aşağıdaki kriterler bu süreçte yol gösterici olacaktır:
Kaynak: Kolajen sığır, domuz, tavuk ya da balık kaynaklı olabilir. Balık kaynaklı deniz kolajeni, düşük moleküler ağırlığı sayesinde sıklıkla tercih edilir. Beslenme tercihleri ve inançlar doğrultusunda helal sertifikalı ürünler de değerlendirilebilir.
Hidrolize form: Ürünün hidrolize kolajen ya da kolajen peptidi içerdiği etiket üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
Günlük miktar: Bir porsiyonda ne kadar kolajen bulunduğu net olarak yazılmalıdır. Ürünler arasında bu miktar önemli farklılıklar gösterebilir.
Tamamlayıcı içerikler: Bazı formülasyonlar C vitamini, çinko, hyaluronik asit ya da biotin gibi tamamlayıcı bileşenler içerir. Kullanım amacına göre bu kombinasyonlar değerlendirilebilir.
Kalite ve güvenilirlik: Üretim standartlarına uygun, analiz sertifikalı ve güvenilir tesislerde üretilmiş ürünler tercih edilmelidir.
Şeker ve katkı maddeleri: Özellikle içilebilir ve tatlandırılmış formlarda şeker oranı ile yapay renklendirici ve koruyucu içeriği kontrol edilmelidir.
Kullanmakta olduğunuz ilaçlar varsa, hamilelik ya da emzirme dönemindeyseniz, deniz ürünlerine alerjiniz bulunuyorsa veya süregelen bir sağlık durumunuz söz konusuysa takviye kullanımına başlamadan önce mutlaka hekiminize danışmanız gerekir.
Sonuç
Kolajen, vücudun en temel yapısal proteini olarak cilt, kemik ve bağ dokusunun bütünlüğünde önemli bir yer tutar. Yaşla birlikte doğal üretiminin azalması, pek çok kişiyi beslenme ve takviye yoluyla bu proteini desteklemeye yöneltmektedir. Kemik suyu ve protein açısından zengin gıdaları sofraya taşımak bu yolculuğun ilk adımıdır. Beslenmeyle yeterli düzeye ulaşılamadığında ise doğru kaynaktan, hidrolize formda ve kaliteli bir kolajen ürünü dengeli beslenmenin tamamlayıcısı olabilir. Kendinize iyi bakmak için bugünden başlayarak kolajen alımınızı gözden geçirmek, geleceğe yapılmış değerli bir yatırımdır.
Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez. Hamilelik, emzirme dönemi, hastalık veya ilaç kullanımı durumunda hekiminize danışınız.
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