Kolajen Nedir? Türleri, Kaynakları ve Kolajen Takviyesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kolajen, insan vücudunda en fazla bulunan proteindir ve toplam protein miktarının yaklaşık üçte birini oluşturur. Cilt, kemik, kıkırdak, tendon, bağ ve kas dokusunun temel yapı taşlarından biri olan kolajen, adeta vücudu bir arada tutan bir iskele görevi görür. Kelime kökeni eski Yunanca 'kolla' yani yapıştırıcı sözcüğünden gelmektedir; bu da proteinin dokular arasındaki bağlayıcı rolünü çok iyi özetler.

Kolajen molekülleri, üçlü sarmal yapıda birbirine dolanmış amino asit zincirlerinden oluşur. Bu zincirlerde özellikle glisin, prolin ve hidroksiprolin amino asitleri yoğun olarak yer alır. Bu özel yapı, kolajene hem esneklik hem de dayanıklılık kazandırır.

Vücut kolajeni kendi başına üretir; ancak bu üretim yaşla birlikte azalır. Yirmili yaşların ortasından itibaren kolajen üretimi her yıl yaklaşık yüzde bir oranında düşer. Güneş ışınlarına aşırı maruz kalma, sigara, dengesiz beslenme, uykusuzluk ve stres gibi etkenler de bu azalmayı hızlandırabilir.