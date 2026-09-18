Omega 3 Nedir? Faydaları, Kaynakları ve Günlük Beslenmedeki Yeri

Omega 3, çoklu doymamış yağ asitleri ailesine ait bir grup esansiyel yağ asididir. 'Esansiyel' ifadesi, bu yağ asitlerinin insan vücudu tarafından yeterli miktarda üretilemediğini ve mutlaka dışarıdan, yani besinler yoluyla alınması gerektiğini anlatır. Omega 3 ailesinin en bilinen üç üyesi şunlardır:

ALA (Alfa-linolenik asit): Bitkisel kaynaklarda bulunan, vücutta sınırlı oranda EPA ve DHA'ya dönüştürülebilen bir yağ asididir.

EPA (Eikosapentaenoik asit): Ağırlıklı olarak yağlı balıklarda bulunur ve kalp fonksiyonları açısından öne çıkar.

DHA (Dokosaheksaenoik asit): Beyin ve retina dokusunda yüksek oranda bulunan, sinir sistemi için önemli bir yapı taşıdır.

Bu üç bileşen birlikte ele alındığında, omega 3 yağ asitlerinin neden 'esansiyel' olarak adlandırıldığı daha iyi anlaşılır. Hücre zarlarının yapısına katılmalarından sinir iletimine kadar pek çok fizyolojik süreçte görev alırlar.