Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Afişi Yayınlandı! Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe Bir Arada
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TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinden ikinci sezonun ilk afişi paylaşıldı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin birlikte yer aldığı partner afişinin ardından gözler, yayımlanması beklenen tam kadrolu afişe çevrildi. Dizinin yeni sezonunun ekim ayında başlayacağı açıklandı.
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TRT'nin fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in merakla beklenen afişi sonunda yayınlandı.
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İşte Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon afişi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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