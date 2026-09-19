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Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Afişi Yayınlandı! Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe Bir Arada

Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Afişi Yayınlandı! Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe Bir Arada

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2026 - 12:50
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TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinden ikinci sezonun ilk afişi paylaşıldı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin birlikte yer aldığı partner afişinin ardından gözler, yayımlanması beklenen tam kadrolu afişe çevrildi. Dizinin yeni sezonunun ekim ayında başlayacağı açıklandı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT'nin fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in merakla beklenen afişi sonunda yayınlandı.

TRT'nin fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in merakla beklenen afişi sonunda yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonu öncesinde ilk afişini izleyiciyle buluşturdu. TRT 1'de yayımlanan dizinin yeni sezon için hazırlanan partner afişinde, başrolleri paylaşan Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe yer aldı. İki oyuncuyu bir araya getiren afişin paylaşılmasıyla birlikte dizinin yeni sezonuna ilişkin ilk tanıtım görsellerinden biri de ortaya çıkmış oldu. 

Oyuncu kadrosunun birlikte yer alacağı afişin önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenirken Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonunun ekim ayında ekrana geleceği açıklandı.

İşte Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon afişi:

İşte Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon afişi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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