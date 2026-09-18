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Yaşam
Bu Kelebek Türü Akrabalarından 25 Kat Daha Uzun Yaşıyor

Bu Kelebek Türü Akrabalarından 25 Kat Daha Uzun Yaşıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 11:18
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Güney ve Orta Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarında yaşayan Heliconius kelebekleri, akrabalarına kıyasla yaşlanma sürecini çarpıcı derecede yavaş geçiriyor. Bristol Üniversitesi, Tufts Üniversitesi ve Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü'nün ortak yürüttüğü ve Nature Communications'da yayımlanan araştırmaya göre, çoğu kelebek türü sadece birkaç hafta yaşarken Heliconius cinsine ait bazı türler yaklaşık 1 yıla kadar hayatta kalabiliyor. Araştırmanın en çarpıcı örneği, 348 güne kadar yaşayabilen Heliconius hewitsoni ile yalnızca 14 gün ömrü olan yakın akrabası Dione juno arasındaki 25 kat fark oldu. Araştırmacılar, bu türlerin yalnızca daha uzun yaşamadığını, aynı zamanda yaşlandıkça fiziksel performanslarını da büyük ölçüde koruduğunu belirledi. Bulgu, sağlıklı yaşlanmanın biyolojik mekanizmalarını anlamak isteyen bilim insanları için yeni bir model organizma ortaya çıkarıyor.

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Heliconius Hecale Yaşlandıkça Kas Gücünü Hiç Kaybetmedi

Heliconius Hecale Yaşlandıkça Kas Gücünü Hiç Kaybetmedi

Araştırma ekibi, kelebeklerin yaşlanma sürecini sadece ömür uzunluğuyla değil, fiziksel performans testleriyle de ölçtü. Kısa ömürlü akraba türlerden Dryas iulia'da yaşla birlikte kavrama gücünde yüzde 25,67'lik bir düşüş kaydedilirken, Heliconius hecale bireylerinde yaşa bağlı ölçülebilir hiçbir gerileme görülmedi.

Genç ve yaşlı Heliconius hecale örnekleri, kanat ve bacak kaslarının gücünü test eden deneylerde neredeyse aynı performansı gösterdi. Bilim insanları bu bulguyu, türün yaşlanmayı sadece geciktirmediğini, fizyolojik çökme sürecini büyük ölçüde durdurduğunu gösteren en güçlü kanıt olarak değerlendiriyor.

En Uzun Yaşayan Tür 348 Güne Kadar Hayatta Kalabiliyor

En Uzun Yaşayan Tür 348 Güne Kadar Hayatta Kalabiliyor

Araştırmada incelenen türler arasında en dikkat çekeni Heliconius hewitsoni oldu. Bu tür, gözlemlerde 348 güne kadar yaşayabildi; bu süre, akrabası Dione juno'nun 14 günlük maksimum ömrünün 25 katına denk geliyor.

Bilim insanları, böcekler arasında görülen yaşam süresi farklarının bazı türlerde 5.000 kata kadar çıkabildiğini, ancak Heliconius cinsinin kendi familyası içindeki bu 25 kat farkın evrimsel bir uyarlamaya işaret ettiğini vurguluyor. Araştırmacılara göre bu fark tesadüfi değil; kelebeğin beslenme alışkanlığı ve genetik yapısıyla doğrudan bağlantılı.

Uzun Ömrün Sırrı Diğer Kelebeklerin Yemediği Bir Besinde: Polen

Uzun Ömrün Sırrı Diğer Kelebeklerin Yemediği Bir Besinde: Polen

Çoğu kelebek türü sadece çiçek nektarıyla besleniyor. Heliconius kelebekleri ise nektarın yanı sıra polen de topluyor ve hortumlarıyla kısmen sindiriyor; bu davranış kelebekler arasında bilinen tek örnek. Araştırmaya göre polenle beslenen Heliconius türleri ortalama 177 gün yaşarken, polen tüketmeyen akraba türler ortalama 58 günde ölüyor.

Ancak polenden mahrum bırakılan Heliconius bireyleri bile polen tüketmeyen akrabalarından daha uzun yaşamayı sürdürdü; bu da uzun ömrün sadece beslenmeyle açıklanamayacağını, türün genetik olarak da bu yönde evrimleştiğini gösteriyor. Ekip, transkriptom analizlerinde yaşlanan Heliconius bireylerinde protein katlanmasıyla ilişkili genetik yolların belirgin şekilde aktifleştiğini de saptadı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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