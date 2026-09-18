Bu Kelebek Türü Akrabalarından 25 Kat Daha Uzun Yaşıyor

Çoğu kelebek türü sadece çiçek nektarıyla besleniyor. Heliconius kelebekleri ise nektarın yanı sıra polen de topluyor ve hortumlarıyla kısmen sindiriyor; bu davranış kelebekler arasında bilinen tek örnek. Araştırmaya göre polenle beslenen Heliconius türleri ortalama 177 gün yaşarken, polen tüketmeyen akraba türler ortalama 58 günde ölüyor.

Ancak polenden mahrum bırakılan Heliconius bireyleri bile polen tüketmeyen akrabalarından daha uzun yaşamayı sürdürdü; bu da uzun ömrün sadece beslenmeyle açıklanamayacağını, türün genetik olarak da bu yönde evrimleştiğini gösteriyor. Ekip, transkriptom analizlerinde yaşlanan Heliconius bireylerinde protein katlanmasıyla ilişkili genetik yolların belirgin şekilde aktifleştiğini de saptadı.