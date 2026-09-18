Bu Kelebek Türü Akrabalarından 25 Kat Daha Uzun Yaşıyor
Güney ve Orta Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarında yaşayan Heliconius kelebekleri, akrabalarına kıyasla yaşlanma sürecini çarpıcı derecede yavaş geçiriyor. Bristol Üniversitesi, Tufts Üniversitesi ve Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü'nün ortak yürüttüğü ve Nature Communications'da yayımlanan araştırmaya göre, çoğu kelebek türü sadece birkaç hafta yaşarken Heliconius cinsine ait bazı türler yaklaşık 1 yıla kadar hayatta kalabiliyor. Araştırmanın en çarpıcı örneği, 348 güne kadar yaşayabilen Heliconius hewitsoni ile yalnızca 14 gün ömrü olan yakın akrabası Dione juno arasındaki 25 kat fark oldu. Araştırmacılar, bu türlerin yalnızca daha uzun yaşamadığını, aynı zamanda yaşlandıkça fiziksel performanslarını da büyük ölçüde koruduğunu belirledi. Bulgu, sağlıklı yaşlanmanın biyolojik mekanizmalarını anlamak isteyen bilim insanları için yeni bir model organizma ortaya çıkarıyor.
Heliconius Hecale Yaşlandıkça Kas Gücünü Hiç Kaybetmedi
En Uzun Yaşayan Tür 348 Güne Kadar Hayatta Kalabiliyor
Uzun Ömrün Sırrı Diğer Kelebeklerin Yemediği Bir Besinde: Polen
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın