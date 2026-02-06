507 Yıl Yaşadı, Bulunduğu Gün Öldü: Dünyanın En Uzun Yaşayan Hayvanı

Arctica islandica türü, yavaş metabolizma özellikleriyle tanınıyor. Düşük oksijen tüketimi, hücresel yıpranmayı ciddi ölçüde azaltıyor. Deniz biyologlarına göre mitokondri yapısı sıradan canlılara kıyasla çok daha dayanıklı.

Hücre içindeki oksidatif hasar zamanla artmıyor. Nükleik asitlerdeki bozulma seviyesi yaşla birlikte neredeyse sabit kalıyor. Araştırmalar, güçlü hücresel bakım mekanizmalarının devrede olduğunu gösteriyor. Soğuk ve derin sularda yaşam, büyüme hızını düşürüyor. Yavaş büyüme ise uzun ömürle doğrudan bağlantılı kabul ediliyor. Aynı türün 100 yılı aşan yaşam süresi zaten biliniyordu. Ming, potansiyelin ne kadar ileri gidebildiğini ortaya koydu.