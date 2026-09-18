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Balkonu Fabrikaya Çevirdi: Yılda 2 Ton Üretip Türkiye’nin Dört Bir Yanına Gönderiyor

Balkonu Fabrikaya Çevirdi: Yılda 2 Ton Üretip Türkiye’nin Dört Bir Yanına Gönderiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 10:33
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Aynur Peksöz, eşinin vefatının ardından çocuklarına ve torunlarına destek olmak için evinin balkonunda başladığı biber kurutma işini yıllık 2 tonluk bir üretime ulaştırdı.

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Yaklaşık 8 yıl önce eşini kanser nedeniyle kaybeden üç çocuk annesi Peksöz, ev kirası ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilmek amacıyla yakınlarının tavsiyesiyle kurutmalık biber üretmeye karar verdi.

Yaklaşık 8 yıl önce eşini kanser nedeniyle kaybeden üç çocuk annesi Peksöz, ev kirası ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilmek amacıyla yakınlarının tavsiyesiyle kurutmalık biber üretmeye karar verdi.

İlk olarak kendi ihtiyacı için birkaç çuvalla başladığı işte talebin artması üzerine kapasitesini büyüten girişimci kadın, oğlunun balkona kurduğu özel düzenek sayesinde üretimi artırdı.

Coğrafi işaret tescilli Kale biberlerini balkonda tek tek ipe dizerek yaklaşık bir ayda kurutan Peksöz, ürünlerini başta Denizli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla gibi illere gönderiyor.

Coğrafi işaret tescilli Kale biberlerini balkonda tek tek ipe dizerek yaklaşık bir ayda kurutan Peksöz, ürünlerini başta Denizli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla gibi illere gönderiyor.

Biberin yanı sıra tarhana, erişte ve salça da üreten Peksöz'ün apartmanı, balkondaki yeşil ve sarı renkli kurutmalıklar nedeniyle çevrede 'Biberli ev' olarak tanınıyor. Yoldan geçenlerin ilgisini çeken ev, sık sık fotoğraf ve video çekmek isteyenlerin durağı oluyor.

Mücadelesini "Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Oturup ağlamaktansa çalışıp para kazanmak daha güzel oldu" sözleriyle özetleyen Peksöz, okuyan üç kız torununa destek olmaktan gurur duyduğunu belirtiyor.

Mücadelesini "Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Oturup ağlamaktansa çalışıp para kazanmak daha güzel oldu" sözleriyle özetleyen Peksöz, okuyan üç kız torununa destek olmaktan gurur duyduğunu belirtiyor.

Hedefinin işleri daha da büyüterek bir dükkan açmak olduğunu ifade eden Peksöz'e, kızları da sosyal medya yönetimi ve üretim süreçlerinde destek veriyor.

Peksöz'ün kızı Banu Çegeli, annesinin azmiyle gurur duyduklarını belirterek, sosyal medyada paylaştıkları tanıtım videolarının kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştığını ve yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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