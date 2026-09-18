Balkonu Fabrikaya Çevirdi: Yılda 2 Ton Üretip Türkiye’nin Dört Bir Yanına Gönderiyor
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Aynur Peksöz, eşinin vefatının ardından çocuklarına ve torunlarına destek olmak için evinin balkonunda başladığı biber kurutma işini yıllık 2 tonluk bir üretime ulaştırdı.
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Yaklaşık 8 yıl önce eşini kanser nedeniyle kaybeden üç çocuk annesi Peksöz, ev kirası ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilmek amacıyla yakınlarının tavsiyesiyle kurutmalık biber üretmeye karar verdi.
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Coğrafi işaret tescilli Kale biberlerini balkonda tek tek ipe dizerek yaklaşık bir ayda kurutan Peksöz, ürünlerini başta Denizli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla gibi illere gönderiyor.
Mücadelesini "Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Oturup ağlamaktansa çalışıp para kazanmak daha güzel oldu" sözleriyle özetleyen Peksöz, okuyan üç kız torununa destek olmaktan gurur duyduğunu belirtiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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