Ayakkabının İçine 1 Kaşık Koymak Yeterli Oluyor: Ne Kötü Koku Kalıyor Ne Nem

Aktif bir yaşam tarzı olan herkes kötü kokan ayakkabı derdini iyi bilir; spor salonu ayakkabıları ya da uzun bir yürüyüş sonrası spor ayakkabılar bazen dayanılmaz bir kokuya bürünüyor. Kokuyu parfüm spreyiyle örtmek yerine kaynağından çözmenin çok daha pratik bir yolu var, üstelik ortalığı hiç dağıtmadan.

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