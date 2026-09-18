article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ayakkabının İçine 1 Kaşık Koymak Yeterli Oluyor: Ne Kötü Koku Kalıyor Ne Nem

Ayakkabının İçine 1 Kaşık Koymak Yeterli Oluyor: Ne Kötü Koku Kalıyor Ne Nem

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 10:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aktif bir yaşam tarzı olan herkes kötü kokan ayakkabı derdini iyi bilir; spor salonu ayakkabıları ya da uzun bir yürüyüş sonrası spor ayakkabılar bazen dayanılmaz bir kokuya bürünüyor. Kokuyu parfüm spreyiyle örtmek yerine kaynağından çözmenin çok daha pratik bir yolu var, üstelik ortalığı hiç dağıtmadan.

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çözüm mutfak dolabında zaten duran karbonatta gizli; karbonat kokuyu başka bir kokuyla örtmek yerine doğrudan emerek yok ediyor.

Çözüm mutfak dolabında zaten duran karbonatta gizli; karbonat kokuyu başka bir kokuyla örtmek yerine doğrudan emerek yok ediyor.

Karbonat, kötü kokuya neden olan bakterilerin üremesini zorlaştırırken nemi de emiyor. Ama bu ince tozu doğrudan ayakkabının içine dökmek pratikte biraz dertli: karbonat her yere bulaşıyor, hatta çok fazla miktarda karbonatı vakumlu temizleyiciyle çekmek cihazın ömrünü bile kısaltabiliyor.

Bu dağınıklığa hiç girmeden aynı faydayı almanın basit bir yolu var.

Bu dağınıklığa hiç girmeden aynı faydayı almanın basit bir yolu var.

İşte adım adım karışıklık yaratmayan yöntem:

  • Küçük bir kumaş kese ya da eski bir çorap alın.
  • İçine birkaç kaşık karbonat koyun.
  • Ağzını lastik bant ya da iple sıkıca bağlayın.
  • Kokuyu artırmak isteyenler birkaç damla esansiyel yağ ekleyebilir.
  • Poşeti geceden ayakkabının içine yerleştirip sabaha kadar bekletin, ardından çıkarıp ayakkabıyı birkaç dakika havalandırın.

Aynı poşet birkaç kullanım boyunca yeniden kullanılabiliyor, karbonat doyduğunda ise değiştirmek yeterli oluyor.

Ayakkabıların nasıl depolandığı da koku oluşumunda büyük rol oynuyor; kapalı ve havasız alanlarda saklanan ayakkabılar bakteriler için ideal bir üreme ortamı haline geliyor.

Ayakkabıların nasıl depolandığı da koku oluşumunda büyük rol oynuyor; kapalı ve havasız alanlarda saklanan ayakkabılar bakteriler için ideal bir üreme ortamı haline geliyor.

Profesyonel dolap düzenleme uzmanı Shaniece Jones, özellikle deri ve süet ayakkabılarda renk atmasını ve kötü kokuyu önlemek için havalandırma delikleri bulunan, önden açılan çekmeceli ayakkabı kutularını öneriyor. Jones, ayakkabıların hava akımına ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Dolap düzenlerken genelde yerde eşya bırakmamayı tercih etse de duvara monte edilmiş, havalandırmalı kutulardan oluşan bu tür ayakkabı raflarını bu kuralın nadir istisnalarından biri olarak görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın