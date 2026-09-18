Ayakkabının İçine 1 Kaşık Koymak Yeterli Oluyor: Ne Kötü Koku Kalıyor Ne Nem
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Aktif bir yaşam tarzı olan herkes kötü kokan ayakkabı derdini iyi bilir; spor salonu ayakkabıları ya da uzun bir yürüyüş sonrası spor ayakkabılar bazen dayanılmaz bir kokuya bürünüyor. Kokuyu parfüm spreyiyle örtmek yerine kaynağından çözmenin çok daha pratik bir yolu var, üstelik ortalığı hiç dağıtmadan.
İşte detaylar...
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Çözüm mutfak dolabında zaten duran karbonatta gizli; karbonat kokuyu başka bir kokuyla örtmek yerine doğrudan emerek yok ediyor.
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Bu dağınıklığa hiç girmeden aynı faydayı almanın basit bir yolu var.
Ayakkabıların nasıl depolandığı da koku oluşumunda büyük rol oynuyor; kapalı ve havasız alanlarda saklanan ayakkabılar bakteriler için ideal bir üreme ortamı haline geliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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