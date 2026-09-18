Tuzlu Kahve'de Alınan Karar Sosyal Medyayı Karıştırdı: Tepkiler Sonrası Flaş Geri Adım Geldi

Yapım, İstanbul'un köklü ve varlıklı bir ailesinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesini konu alıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada oturması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor ve bu durum dizinin çatışma hattını oluşturuyor. Derin'i Eda Ece, Mehmet'i ise Buğra Gülsoy canlandırırken kadroda Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene ve Cengiz Bozkurt gibi tanıdık isimler de yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve yüksek yapım bütçesiyle sezonun en çok konuşulan projelerinden biri haline gelen dizinin bölümleri, ilk haftalarda televizyon yayınının hemen ardından YouTube'da da izleyiciyle buluşuyordu.