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Tuzlu Kahve'de Alınan Karar Sosyal Medyayı Karıştırdı: Tepkiler Sonrası Flaş Geri Adım Geldi

Tuzlu Kahve'de Alınan Karar Sosyal Medyayı Karıştırdı: Tepkiler Sonrası Flaş Geri Adım Geldi

Youtube Star tv Tuzlu Kahve Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2026 - 10:38
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Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin bölümleri, ekrana geldikten sonra kısa süre içinde YouTube'da da izleyiciyle buluşuyordu. İkinci bölümün ardından yapım ekibi bu uygulamayı durdurma kararı aldı ve üçüncü bölüm alışılan saatte platforma yüklenmedi. Bu değişiklik, dizinin geniş takipçi kitlesi arasında kısa sürede büyük bir tartışma başlattı.

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Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV ekranlarında başladı ve kısa sürede geniş izleyici kitlesi topladı.

Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV ekranlarında başladı ve kısa sürede geniş izleyici kitlesi topladı.

Yapım, İstanbul'un köklü ve varlıklı bir ailesinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesini konu alıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada oturması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor ve bu durum dizinin çatışma hattını oluşturuyor. Derin'i Eda Ece, Mehmet'i ise Buğra Gülsoy canlandırırken kadroda Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene ve Cengiz Bozkurt gibi tanıdık isimler de yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve yüksek yapım bütçesiyle sezonun en çok konuşulan projelerinden biri haline gelen dizinin bölümleri, ilk haftalarda televizyon yayınının hemen ardından YouTube'da da izleyiciyle buluşuyordu.

Tuzlu Kahve'nin merakla beklenen üçüncü bölümü YouTube'a yüklenmeyince izleyiciler sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Tuzlu Kahve'nin merakla beklenen üçüncü bölümü YouTube'a yüklenmeyince izleyiciler sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

İkinci bölümün ekrana gelmesinin ardından yapım ekibi stratejisini değiştirdiğini duyurdu ve yeni bölümlerin bundan böyle özel, ücretli bir dijital platformda yayınlanacağını açıkladı. Bu kararla birlikte üçüncü bölüm, izleyicilerin alıştığı saatte YouTube'a yüklenmedi. Gelişme üzerine sosyal medyada art arda şikayet yorumları geldi: 'Neden üçüncü bölümü vermediniz ki, bu şekilde reytingler düşer' ve 'Neden YouTube yok?' ifadeleri öne çıkan tepkiler arasında yer aldı. Bazı takipçiler ise kararı 'Sırf televizyondan izlensin diye seyirci kaybetmek' sözleriyle eleştirerek dizinin erişilebilirliğinin daralmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Gelen tepkiler üzerine Tuzlu Kahve'nin yapım ekibi kararından vazgeçerek üçüncü bölümü YouTube'a yeniden yükledi.

Gelen tepkiler üzerine Tuzlu Kahve'nin yapım ekibi kararından vazgeçerek üçüncü bölümü YouTube'a yeniden yükledi.

Sosyal medyada hızla büyüyen tepkiler üzerine yapım ekibi beklenmedik bir hamle yaparak üçüncü bölümün tekrarını YouTube'a yükledi. Paylaşımın altına gelen yeni yorumlar bu kez oldukça olumlu bir hava taşıdı. 'Ha şöyle, yormadan direkt koyun da izleyelim' ve 'Yoksa izleyici kaybedecekti' gibi ifadeler dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı. Yapım ekibinin bu geri adımı, dizinin önümüzdeki bölümlerinde YouTube paylaşımının sürüp sürmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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