Tuzlu Kahve'de Alınan Karar Sosyal Medyayı Karıştırdı: Tepkiler Sonrası Flaş Geri Adım Geldi
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Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin bölümleri, ekrana geldikten sonra kısa süre içinde YouTube'da da izleyiciyle buluşuyordu. İkinci bölümün ardından yapım ekibi bu uygulamayı durdurma kararı aldı ve üçüncü bölüm alışılan saatte platforma yüklenmedi. Bu değişiklik, dizinin geniş takipçi kitlesi arasında kısa sürede büyük bir tartışma başlattı.
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Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV ekranlarında başladı ve kısa sürede geniş izleyici kitlesi topladı.
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Tuzlu Kahve'nin merakla beklenen üçüncü bölümü YouTube'a yüklenmeyince izleyiciler sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
Gelen tepkiler üzerine Tuzlu Kahve'nin yapım ekibi kararından vazgeçerek üçüncü bölümü YouTube'a yeniden yükledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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