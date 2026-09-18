Kışlıkları, Şemsiyeleri Hazırlayın! Meteoroloji Kuvvetli Yağış Olacak 49 Kenti Açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde etkili olacak yeni bir yağış dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak beklenirken 49 il için kuvvetli yağış uyarısı verildi. Batı bölgelerinde hava sıcaklığı bugün 4 dereceye kadar düşecek. Uzmanlar, sağanağın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini bildirdi.
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Meteoroloji 49 kente kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
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18 Eylül 2026 hava durumu: Kuvvetli yağış olacak kentler hangisi?
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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