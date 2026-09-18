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Kışlıkları, Şemsiyeleri Hazırlayın! Meteoroloji Kuvvetli Yağış Olacak 49 Kenti Açıkladı

Kışlıkları, Şemsiyeleri Hazırlayın! Meteoroloji Kuvvetli Yağış Olacak 49 Kenti Açıkladı

hava durumu Sağanak yağış Yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 10:51
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde etkili olacak yeni bir yağış dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak beklenirken 49 il için kuvvetli yağış uyarısı verildi. Batı bölgelerinde hava sıcaklığı bugün 4 dereceye kadar düşecek. Uzmanlar, sağanağın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

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Meteoroloji 49 kente kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 49 kente kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari'nin yanı sıra Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ile Mardin çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi öngörülüyor.

Yağışın Doğu Akdeniz'in kıyı şeridi, Doğu Karadeniz sahilleri ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kurum, kuvvetli yağış nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu. Bu doğrultuda Adana, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

18 Eylül 2026 hava durumu: Kuvvetli yağış olacak kentler hangisi?

18 Eylül 2026 hava durumu: Kuvvetli yağış olacak kentler hangisi?

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonunda da yağışların yurt genelinde etkili olacağını açıkladı. Kuzeydoğu bölgelerinde sağanağın daha güçlü hissedileceğini belirten Tekin, cumartesi günü Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'deki Toroslar kesiminde yağışın süreceğini aktardı. Pazar günü de kuzeydoğu kesimlerdeki yağışın devam edeceğini vurgulayan Tekin şöyle konuştu: 'Pazar günü yine kuzeydoğu kesimlerde yağışlar kendini göstermeye devam edecek. Yeni haftada da yağışlar ülkemizin büyük bir bölümünde devam edecek.'

Üç büyükşehirde tablo farklı seyrediyor. Ankara'da yarın yağış ve çok bulutlu hava etkili olacak; hafta sonunda yağış etkisini kaybedecek ve sıcaklık 23-25 derece aralığında seyredecek.

İstanbul'da Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda yarın yağış görülürken Avrupa Yakası parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak; hafta sonu İstanbul'da yağış etkisini kaybedecek, sıcaklık 3 gün boyunca 25-26 derece arasında kalacak. İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün yağış beklenmiyor; hava parçalı ve az bulutlu geçecek, sıcaklık 30-31 dereceye kadar çıkacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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