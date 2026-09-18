Kışlıkları, Şemsiyeleri Hazırlayın! Meteoroloji Kuvvetli Yağış Olacak 49 Kenti Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari'nin yanı sıra Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ile Mardin çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi öngörülüyor.

Yağışın Doğu Akdeniz'in kıyı şeridi, Doğu Karadeniz sahilleri ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kurum, kuvvetli yağış nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu. Bu doğrultuda Adana, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.